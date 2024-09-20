Финансы и инвестиции стали самым популярным направлением дополнительного образования среди самарцев

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Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили 8 000 россиян*, чтобы узнать, как респонденты относятся к обучающим курсам и насколько часто их проходят. Аналитики выяснили, что 55% самарцев продолжают вкладываться в свое обучение и приобретают курсы на образовательных платформах с лицензиями. 52% жителей Самары, которые проходили дополнительное обучение, отметили, что именно онлайн-реклама повлияла на окончательное решение о покупке.

Несколько раз в год дополнительное обучение проходят 8% работающих самарцев, а 25% респондентов успевают получить новые знания до двух раз за 12 месяцев. В топе самых популярных направлений: финансы и инвестиции (19%), психология и педагогика (17%), курсы по коммуникации (17%), а также IT и программирование (12%). Каждый пятый самарский респондент узнавал о новых курсах из рекламы на классифайдах и маркетплейсах.

«Привлечение покупателей образовательных курсов — не всегда простая задача. Российский EdTech-рынок достаточно конкурентный, и выделиться на фоне других предложений становится все сложнее. В этих условиях растет роль медийной рекламы на классифайдах. С ее помощью образовательные бренды подробнее рассказывают о преимуществах курсов, привлекая внимание широкой аудитории вовлекающими баннерами. Подобный тренд заметен и на Авито: в августе инвестиции образовательных брендов в продвижение на площадке выросли на 115% год к году», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.