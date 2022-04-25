Я нашел ошибку
Главные новости:
В честь Дня Победы жителям губернии раздадут более 50 000 Георгиевских ленточек.
В Самарской области стартует Международная акция «Георгиевская ленточка»
Соревнования по плаванию среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности проводились в бассейне спорткомплекса Самарского университета.
Сборная УФСИН СО заняла призовое место в Чемпионате по плаванию
Доля выпускников, уехавших для поступления в вузы других регионов, в 2021 году стала минимальной за последние пять лет.
Более 12 тысяч выпускников региона, поступивших в самарские вузы и колледжи, получили губернаторские выплаты по 10 тысяч рублей
При этом Самарская область имеет в округе самый низкий уровень неформальной занятости, который за прошлый год составил 16,8% от общей численности занятого населения.
Самарская область по приросту высокопроизводительных рабочих мест занимает первое место в ПФО
25 апреля празднуется Всемирный день пингвина.
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
По информации службы, задержанные дают признательные показания.
ФСБ России задержала группу неонацистов, готовивших убийство Владимира Соловьева
Даты мероприятий.
Во время Всероссийских спортивных мероприятий по велоспорту в Самарской области будет ограничено движение транспорта
Требование о ношении масок пока не отменено, несмотря на некоторое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Использование масок во время поездок в общественном транспорте Самары  по-прежнему актуально
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.5
-1.5
EUR 80.02
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
Сегодня в Самаре официально открылся новый велосезон
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области

25 апреля 2022 15:09
156
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области

Правительство Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области совместно с СГОО «Самарская городская лига КВН» организуют и проводят игры «Системы юниор лиг КВН Самарской области» сезона 2021-2022 года. Система юниор лиг КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу – Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный. 

Система юниор лиг КВН Самарской области – это социально-значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области. К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области. 

Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области

Дата: 26 апреля 2022 года.

Начало: 17-00.

Место проведения: КРЦ «Звезда», г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 Г.

Играют:

- «Гармония», МБОУ Школа 41 «Гармония» г.о.Самара;

- «Перспективочка», МБОУ «Гимназия Перспектива» г.о. Самара;

- «Ильинка», МБОУ Школа № 12 г.о. Самара; 

- «YesToday», ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)»

г.о. Самара;

- «МэТэЛэ», МАОУ Самарский медико-технический лицей

г.о. Самара; 

- «На карандаше», МБОУ Школа 16 г.о. Самара.

Ведущий игры: Чемпион МС КВН в составе команды КВН «СОК» Леонид Копичай.

Руководитель движения «Самарский КВН» чемпион МС КВН в составе команды КВН «СОК» - Сергей Ларионов

 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
25 апреля празднуется Всемирный день пингвина.
25 апреля 2022, 16:57
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
25 апреля празднуется Всемирный день пингвина. Общество
104
Свыше 500 поклонников здорового образа жизни собрались на площади Славы, чтобы принять участие в традиционном массовом велопробеге.
23 апреля 2022, 22:10
Сегодня в Самаре официально открылся новый велосезон
Свыше 500 поклонников здорового образа жизни собрались на площади Славы, чтобы принять участие в традиционном массовом велопробеге. Спорт
913
Приводили в порядок дворовые территории во всех районах города. 
23 апреля 2022, 14:29
В Самаре во всех районах города прошел заключительный Общегородской субботник
Приводили в порядок дворовые территории во всех районах города.  Общество
844
  • Консультант плюс
В центре внимания
Доля выпускников, уехавших для поступления в вузы других регионов, в 2021 году стала минимальной за последние пять лет.
25 апреля 2022  17:22
Более 12 тысяч выпускников региона, поступивших в самарские вузы и колледжи, получили губернаторские выплаты по 10 тысяч рублей
94
Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь
25 апреля 2022  10:52
Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь
282
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
24 апреля 2022  14:40
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
631
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с православной Пасхой
24 апреля 2022  13:03
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с православной Пасхой
575
Глава региона поблагодарил неравнодушных земляков за инициативность.
23 апреля 2022  16:25
Дмитрий Азаров поблагодарил участников общегородского субботника
869
Весь список