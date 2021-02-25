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Фикус или тюльпаны: жители Самары скупают комнатные растения

25 февраля 2021 09:37
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Фикус или тюльпаны: жители Самары скупают комнатные растения

Эксперты Авито зафиксировали рост интереса к домашним растениям в России: в прошедшем месяце спрос на комнатные цветы и деревья вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В Самаре комнатные растения стали востребованнее на 67%, чем год назад.

Обычно февраль и март - время тюльпанов, роз и пионов, однако пандемия внесла свои коррективы в потребительское поведение. Этой зимой перевес в предпочтениях россиян оказался на стороне комнатных растений. Самыми популярными домашними цветами, которые чаще всего ищут на Авито в России, являются орхидея, фикус и фиалки.

Февраль – это месяц, когда в России традиционно начинается ажиотаж вокруг цветов, а запросы “розы”, “тюльпаны” и “пионы” поднимаются в топе поиска на Авито. В этом году ситуация изменилась - россияне переключились на комнатные растения. На это повлияло 2 фактора: тренд на занятие домашним растениеводством у поколения Y и Z, а также режим самоизоляции 2020 года, после окончания которого интерес к увлечению не угасает до сих пор. Этой зимой аналитики Авито зафиксировали рост спроса на растения на 56% в России и на 67% в Самаре по сравнению с прошлым годом, а также выявили 10 самых популярных цветов и деревьев, которые пользователи ищут на сайте чаще всего.

Топ-10 самых популярных растений на Авито в России:

орхидея

фикус

фиалки

алоэ

антуриум

замиокулькас

пальма

монстера

кактус

лимон

Самые популярные домашние растения

Самым популярным комнатным растением, интересующим пользователей Авито в феврале, является орхидея. В прошедшем месяце спрос на тропические цветы на сайте вырос на 76% по сравнению с прошлым годом. Купить изящную орхидею сегодня можно в среднем за 900 рублей - в этом году их цена стала выше на 50%, чем зимой 2020 года. В Самаре средняя стоимость орхидей составляет 400 рублей, а желающих их купить в этом году в 2 раза больше, чем год назад.

Вторым по популярности стало классическое растение, которое в прошлом веке было практически в каждом доме - фикус. В этом году зимой на них обратили внимание на 61% больше российских пользователей Авито, чем в прошлом году. Фикусы на сайте стали дороже на 20%, чем год назад - их можно приобрести в среднем за 600 рублей. В Самаре приобрести фикусы желали в 2 раза чаще, чем в 2020 году. Их продают в среднем за 400 рублей.

На третьем месте в рейтинге расположились некапризные фиалки. В этом году они стали востребованнее у россиян на 35%, чем в прошлом году. Средняя цена фиалок не изменилась по сравнению с 2020 годом и составляет в среднем 100 рублей. В Самаре они стоят так же, как и в среднем по России - 100 рублей, а спрос на фиалки в городе не изменился.

В пятерку также вошли вечнозеленые алоэ и антуриум. Алоэ или, как его еще называют - “столетник”, в этом году привлек на 17% больше внимания со стороны россиян по сравнению с прошлым годом, а спрос на антуриум или “цветок фламинго” подскочил в 2 раза. В Самаре интересоваться алоэ стали на 9% активнее, а антуриумом - в 4,2 раза раза чаще, чем в прошлом году.

Цены на растения не изменились по сравнению с прошлым годом: алоэ можно купить на Авито в среднем за 200 рублей, а антуриум стоит в среднем 350 рублей. Жители Самары могут приобрести растения за 150 и 350 рублей соответственно.

На шестом месте в рейтинге популярности домашних растений располагается замиокулькас. Согласно фэн-шуй, это растение приносит финансовое благополучие в дом его владельца. Интересоваться “денежным деревом” россияне стали в 2 раза активнее, чем в прошлом году, а цена выросла на 6% по сравнению с прошлым годом и составила в среднем 850 рублей. Замиокулькасы в Самаре стали востребованнее в 4 раза. Купить их на Авито в городе можно в среднем за 700 рублей.

Следующими в топе стали комнатные пальмы. На них этой зимой обратили внимание на 67% больше россиян, чем в прошлом году. В среднем тропическое растение можно купить за 700 рублей - цена с 2020 года не изменилась. В Самаре в этом году желающих купить пальмы стало на в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. Приобрести их можно по средней цене 500 рублей.

Восьмое место заняло светолюбивое растение с крупными темно-зелеными листьями - монстера. Спрос на них в этом году подскочил в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. Купить их можно в среднем за 1 000 рублей, что на 11% дороже, чем в прошлом году. Монстеры в этом году заинтересовали на 36% больше жителей Самары, чем год назад, а купить растения в городе можно в среднем за 800 рублей.

Предпоследним в рейтинге востребованных в России комнатных растений стал кактус. Колючее многолетнее россияне в этом году желают приобрести на 45% чаще, чем в 2020 году. На Авито можно найти объявления о продаже кактусов в среднем за 180 рублей - на 20% дороже, чем год назад. В Самаре на кактусы обратили внимание на 21% больше жителей города. Их продают в среднем за 112 рублей.

Десятку лидеров среди домашних растений замкнул лимон. В этом году комнатное цитрусовое растение заинтересовало на 41% больше, чем в прошлом году. Цена лимонного дерева упала на 14% по сравнению с прошлым годом, и составила в среднем 300 рублей. В Самаре лимонное дерево можно купить в среднем за 300 рублей, а спрос на лимоны в городе вырос на 61% по сравнению с прошлым годом.

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