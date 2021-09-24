Фестиваль «NAUKA 0+» поздравил машиностроителей

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23 сентября на площадке филармонии сотрудники самарских предприятий машиностроительной отрасли отмечали свой профессиональный праздник. Фестиваль «NAUKA 0+» принял участие в праздничной программе и поздравил машиностроителей, подарив им яркие эмоции научных интерактивов.

Расположившиеся у здания и в холлах Самарской филармонии, научно-популярные площадки встречали гостей, предлагая им полезные и увлекательные форматы познавательного досуга. Выставочная экспозиция, организованная фестивалем «NAUKA 0+», познакомила машиностроителей-практиков с научной работой, которая ведется в самарских вузах. Семейство малых космических аппаратов серии АИСТ, аэромобильный комплекс для экологического мониторинга атмосферного воздуха, – далеко не полный перечень необычных выставочных экспонатов.

«NAUKA 0+» не просто рассказывала и показывала, но и вовлекала посетителей в познавательный процесс. На площадке студенческого конструкторского бюро RocketLAV гости праздника получили уникальную возможность самостоятельно собрать и запустить ракету, а также «пострелять» полезной нагрузкой при помощи системы спасения ракеты. Клуб любителей электроники «Контур» устроил настоящее ретропутешествие: на площадке клуба можно было изучить устройство «Полароида» и услышать гитарные рифы из радиолы «Урал». Студенческий робототехнический клуб «ROBOTIC», объединяющий студентов разных факультетов Самарского университета, представил гостям свои разработки: продукцию 3D-принтера, подводный дрон, беспилотники, а также роботов для соревнований по экстремальной робототехнике.

На площадке, организованной Самарским государственным медицинским университетом, участники мероприятия смогли на несколько минут представить себя хирургами и провести операцию при помощи очков виртуальной реальности. 3D анатомический атлас Пирогова, выполненный энтузиастами института инновационного развития СамГМУ, показал, насколько далеко шагнула наука в своих возможностях.

Самарский Политех презентовал машиностроителям конкретное адресное предложение, проведя демонстрацию Программы повышения квалификации для сотрудников предприятий, занятых обслуживанием станков с числовым программным управлением.

На площадке Тольяттинского государственного университета можно было познакомиться с ультразвуковой сваркой, энергоэффективной и экологически чистой технологией, применяющейся для соединения изделий из пластмасс, пленки, нетканых и других полимерных материалов.

Машиностроительная отрасль ежегодно пополняется новыми специалистами, которые получают знания в вузах региона. Очень важно, что высшее образование сегодня работает в тесной связке с промышленностью. Создание условий в регионе, обеспечивающих профессиональную конкурентоспособность специалистов и их мобильность на рынке труда, – часть стратегии лидерства Самарской области, которая разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона.

«Университетская наука сегодня в большей степени носит не фундаментальный, а прикладной характер. Исследования ведутся в интересах индустриальных партнеров. Выстраиваются тесные коллаборации между промышленными предприятиями и университетами в самых разных сферах научной деятельности. Экспозиция, организованная Всероссийским фестивалем «NAUKA 0+», призвана представить прорывные проекты ведущих университетов региона – Самарского университета им. С.П. Королева, СамГТУ, СамГМУ и ТГУ, презентовать их возможности, наладить новые партнерства», – прокомментировал Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. С.П. Королева.

Организаторы фестиваля «NAUKA 0+» – Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук, Правительство Самарской области, Самарский университет им. С.П. Королёва, «Точка кипения» Самарского университета, Совет ректоров вузов Самарской области.