Я нашел ошибку
Главные новости:
Как шли поиски девочки рассказали волонтеры добровольческого отряда "ЛизаАлерт".
Поиски 10-летней девочки в Новокуйбышевске шли всю рождественскую ночь
Температура воздуха в Сызранском районе  достигает отметки в -27 градусов.
Сотрудники ГИБДД СО оказали помощь водителю большегруза, оказавшемуся в трудной ситуации
С участием представителей всех восьми федеральных округов России.
Фестиваль колокольных звонов открылся в Новосибирске, имеющем статус новогодней столицы России
Праздничное мероприятие прошло в загородном клубе «Маламут Ленд», находящемся на территории эко-парка.
Сотрудники СУ СО поздравили детей, прибывших из ДНР и ЛНР, с Новым годом
Безопасность мероприятий обеспечивали 2486 человек и 144 единицы техники.
Сотрудники ГУ МЧС СО обеспечивали пожарную безопасность рождественских богослужений
Тольяттинец ограбил магазин
Тольяттинец ограбил магазин
В Самаре появилось граффити в память о трагедии в Макеевке
В Самаре появилось граффити в память о трагедии в Макеевке
Экономисты сделали вывод, что рублю сейчас некуда расти
Экономисты сделали вывод, что рублю сейчас некуда расти
Наверх
Самара  -26 °C, Тольятти  -28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.34
-1.64
EUR 75.66
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
5 января в 13-00 Самарский зоопарк приглашает на новогодний праздник!
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Фестиваль колокольных звонов открылся в Новосибирске, имеющем статус новогодней столицы России

7 января 2023 16:19
147
С участием представителей всех восьми федеральных округов России.

Фестиваль колокольных звонов с участием представителей всех восьми федеральных округов России впервые открылся в Новосибирске, имеющем статус новогодней столицы России. Об этом сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть в субботу, передает ТАСС.

"Новогодняя неделя чудесная во всех смыслах, потому что в Новосибирске каждый день происходили чудеса, сегодня Рождество и фестиваль колокольных звонов. Колокольный звон - это особый язык, это наша культура, то, что нас объединяет", - сказал мэр.

На рождественском фестивале, площадкой которого станет набережная Оби, примут участие звонари из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ставрополя, Казани, Иркутска, Хабаровска, Суздаля и Волгограда. Инструментами для участников послужат колокола, которые возвели на звоннице из бревен. Трезвоны мастеров-звонарей будут исполняться как в сольном, так и в ансамблевом исполнении. На празднике также пройдет выставка репродукций колокольных картин русских художников "Звон, написанный кистью".

На набережной Новосибирска специально для украшения фестиваля воссоздали московский Царь-колокол из льда. Мероприятие проводится совместно с Сибирским центром колокольного искусства Новосибирской митрополии, который провел около 15 фестивалей среди звонарей для взрослых и 10 для детей.

Проект "Новогодняя столица России" был запущен в 2012 году Минкультуры РФ для развития туризма в стране. Новосибирск получил этот статус от Нижнего Новгорода. В рамках проекта в городе прошел всероссийский съезд Дедов Морозов, на которых были приглашены волшебники из 85 регионов России. В конце декабря в Новосибирске приготовили самый большой в мире оливье весом свыше 4 тонн, а на городской набережной был открыт самый длинный в России каток. С 2 по 6 января горожане и гости Новосибирска могли посетить фестиваль снежных баб. Следующей новогодней столицей станет Суздаль. 

 

Фото:  news.myseldon.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю
7 января 2023  12:39
Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю
414
Дмитрий Азаров поздравил православных земляков с Рождеством
7 января 2023  11:15
Дмитрий Азаров поздравил православных земляков с Рождеством
296
Дмитрий Азаров вместе земляками встретил Рождество Христово в Софийском соборе
7 января 2023  10:35
Дмитрий Азаров вместе земляками встретил Рождество Христово в Софийском соборе
352
Ночами с 7 по 9 января в Самарской области минимальная температура воздуха ожидается -30, -34 С
6 января 2023  12:08
Ночами с 7 по 9 января в Самарской области минимальная температура воздуха ожидается -30, -34 С
1100
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
6 января 2023  10:17
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
542
Весь список