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Фестиваль «Фантастик Фест» в Самаре начал свою работу

10 апреля 2021 11:39
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Фестиваль Фантастик Фест в Самаре начал свою работу

В этом году отмечается юбилейная дата - 60-летие первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовала ракета с Юрием Гагариным на борту. В учреждениях культуры и образования проходят мероприятия, посвященные космической тематике.

Так, 9 апреля, в музее Авиации и Космонавтики им. С.П. Королёва открылась экспозиция «Закат Марса». На выставке представлены иллюстрации к двум изданиям фантастического романа А.Н.Толстого «Аэлита» (1977 и 1978 гг.), созданными советскими художниками Борисом Гуревичем и Николаем Усачевым. 

С открытия выставки «Закат Марса» в этом году начинается фестиваль «Фантастик-фест», который организует «Самарский литературный музей» и «Горький Центр». Фестиваль фантастики займет целых три месяца.

 «На протяжении нескольких месяцев космическая тема в различных форматах будет сопровождать жителей города. Мы приготовили огромную программу, рассчитанную на различные аудитории. Это и мастер-классы, и книжные ярмарки, и встречи с писателями-фантастами, и кинопоказы, и выставки», - рассказала замдиректора по развитию Самарского литературного музея Екатерина Орлова. 

Следующее мероприятие в рамках программы «Фантастик Фест» пройдет уже 24 апреля, в рамках всероссийской акции "Библионочь".

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