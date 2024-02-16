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На ярмарке представили хлебобулочные изделия, кондитерскую продукцию, сыры, мясные деликатесы и многое другое.
Фермеры региона представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»
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Фермеры региона представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»

16 февраля 2024 18:28
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На ярмарке представили хлебобулочные изделия, кондитерскую продукцию, сыры, мясные деликатесы и многое другое.

Выставка-продажа в очередной раз прошла на площадке регионального центра «Мой бизнес». В этот раз самозанятые производители натуральных продуктов из разных уголков Самарской области представили на ярмарке хлебобулочные изделия, кондитерскую продукцию, сыры, мясные деликатесы и многое другое.

Ярмарки проводятся благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина, и становятся дополнительным каналом сбыта для предпринимателей, позволяют найти новых постоянных потребителей. Эта мера поддержки реализуется с 2020 года и является одной из самых популярных в широком перечне инструментов для начинающих представителей бизнеса. Их разработкой занимается областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым. Это консультационные, образовательные, финансовые меры, а также услуги по продвижению, упаковке соцсетей и др.

Одной из участниц стала Анастасия Сидорова из Тольятти. Уже не первый раз она привозит на ярмарку ароматные специи и приправы, которые выращивает на своем огороде. У продукции самозанятой уже есть свои ценители.

«Такие ярмарки очень полезны и эффективны. Помимо того, что я приобретаю новых клиентов, я общаюсь, знакомлюсь, рассказываю людям принципы питания и приготовления пищи, которым следую сама. Благодаря ярмарке, меня уже пригласили на сельскохозяйственную ярмарку в Кинеле. И я обязательно приму в ней участие», – подчеркнула Анастасия Сидорова.

Самозанятая Ксения Маслова из Пестравки представила на ярмарке пастилу и полезные домашние сладости из сушеных ягод и фруктов. Участие в выставке-продаже – не единственный инструмент поддержки, который девушка использовала для развития своего проекта. «Я проходила образовательный курс на площадке центра «Мой бизнес», участвовала в программе «Мама-предприниматель», участвую в ярмарках и очень рада, что начинающие предприниматели могут получить такие услуги и возможности бесплатно», – отметила Ксения Маслова.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Мероприятия Самара

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