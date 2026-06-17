ФАС выявила нарушения при установлении тарифов ЖКХ в 65 регионах

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноярском районе Самарской области подходит к завершению капитальный ремонт автомобильной дороги Коммунарский — Яблоневый протяженностью 5,5 километров.
В Красноярском районе завершается ремонт дороги к поселку Яблоневый
Сборная Самарской области приняла участие в чемпионате России по пауэрлифингу в дисциплине «троеборье классическое», который прошел в Йошкар-Оле.
Мария Семагина из Самарской области стала призером чемпионата России по пауэрлифтингу
В Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе с 6 по 13 июня проходил чемпионат мира в дисциплине «Свободная пирамида».
Самарец Александр Молчанов - чемпион мира по бильярдному спорту
17 июня Российское общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества» запустили патриотическую инициативу, главными героями которой выступят ветераны и участники специальной военной операции.
Самарская область присоединится к акции «Служу Отечеству»
В Самаре дом, в котором из-за взрыва газа погибли два человека, решили расселить
В Самаре дом, в котором из-за взрыва газа погибли два человека, решили расселить
Всего в регионе по состоянию на 16 июня разрешения выданы на 25 пляжей, в том числе на 9 пляжей Самары
Всего в регионе по состоянию на 16 июня разрешения выданы на 25 пляжей, в том числе на 9 пляжей Самары
Лариса Долина предъявила обманувшему ее жителю Тольятти и его соучастникам иск на 176,1 млн рублей
Лариса Долина предъявила обманувшему ее жителю Тольятти и его соучастникам иск на 176,1 млн рублей
спрос на подработку в сфере клининга вырос на 31% за год
Спрос на подработку в сфере клининга вырос на 31% за год
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ФАС выявила нарушения при установлении тарифов ЖКХ в 65 регионах

228
ФАС выявила нарушения при установлении тарифов ЖКХ в 65 регионах

В 65 регионах России выявлены нарушения при принятии тарифных решений в сфере тепло- и водоснабжения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что результаты проверок вызывают серьезное беспокойство.

По его словам, ресурсоснабжающие организации включали в тарифы расходы на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Однако проверки показали, что часть этих средств была использована не по назначению. При этом качество услуг для потребителей не улучшалось.

Как сообщил Володин со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы, с начала 2026 года выявлено более 4 млрд рублей, необоснованно включенных в тарифы. Во втором полугодии 2025 года объем таких средств составил 6,59 млрд рублей. В общей сложности речь идет более чем о 10 млрд рублей.

Председатель Госдумы заявил, что такие показатели могут свидетельствовать о формальном подходе к вопросам тарифообразования и недостаточном контроле на региональном уровне. По его словам, средства, предусмотренные для обновления коммунальной инфраструктуры, должны направляться исключительно на эти цели.

Володин также напомнил, что в 2026 году были приняты законы, усиливающие государственный контроль в этой сфере. С апреля Федеральная антимонопольная служба получила дополнительные полномочия по пересмотру предельных уровней тарифов. Кроме того, за неоднократное неисполнение предписаний антимонопольного органа для должностных лиц предусмотрена дисквалификация сроком до трех лет.

По оценке председателя Госдумы, новые меры должны способствовать наведению порядка в сфере тарифообразования и защите прав граждан, пишет МК. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
460
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
16 июня 2026  09:18
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
488
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
16 июня 2026  09:07
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
677
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
15 июня 2026  17:27
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
1775
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
15 июня 2026  13:09
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
709
Весь список