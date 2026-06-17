ФАС выявила нарушения при установлении тарифов ЖКХ в 65 регионах

В 65 регионах России выявлены нарушения при принятии тарифных решений в сфере тепло- и водоснабжения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что результаты проверок вызывают серьезное беспокойство.

По его словам, ресурсоснабжающие организации включали в тарифы расходы на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Однако проверки показали, что часть этих средств была использована не по назначению. При этом качество услуг для потребителей не улучшалось.

Как сообщил Володин со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы, с начала 2026 года выявлено более 4 млрд рублей, необоснованно включенных в тарифы. Во втором полугодии 2025 года объем таких средств составил 6,59 млрд рублей. В общей сложности речь идет более чем о 10 млрд рублей.

Председатель Госдумы заявил, что такие показатели могут свидетельствовать о формальном подходе к вопросам тарифообразования и недостаточном контроле на региональном уровне. По его словам, средства, предусмотренные для обновления коммунальной инфраструктуры, должны направляться исключительно на эти цели.

Володин также напомнил, что в 2026 году были приняты законы, усиливающие государственный контроль в этой сфере. С апреля Федеральная антимонопольная служба получила дополнительные полномочия по пересмотру предельных уровней тарифов. Кроме того, за неоднократное неисполнение предписаний антимонопольного органа для должностных лиц предусмотрена дисквалификация сроком до трех лет.

По оценке председателя Госдумы, новые меры должны способствовать наведению порядка в сфере тарифообразования и защите прав граждан, пишет МК.