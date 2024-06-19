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«Это у нас семейное»: от Самарской области в финал конкурса вышли семь команд

19 июня 2024 14:11
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Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет с 5 по 8 июля в Москве.

5–8 июля 2024 года в Год семьи в Мастерской управления «Сенеж» состоится финал самого народного конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В нем примут участие 300 семейных команд со всей страны.

К участию в финале приглашены более 2 тысяч человек от 5 до 94 лет из 83 регионов России, которые стали лучшими по итогам окружных полуфиналов, прошедших для всех федеральных округов.

В течение двух оценочных дней семьям предстоит выполнить целую серию увлекательных интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Командам будет необходимо продемонстрировать не только свою эрудицию, смекалку, но и показать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга.

Четырехдневная программа конкурса включает не только конкурсные задания, но и образовательную и развлекательную программы для всей семьи: встречи с членами Наблюдательного совета конкурса и другими известными гостями, лекции и творческие мастер-классы от партнеров, концерты, а также экскурсии, социальные активности, уличные забавы, эстафеты и другие развлечения.

Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

Среди финалистов конкурса «Это у нас семейное» есть профессиональные династии – педагоги, атомщики, военнослужащие, строители, медицинские работники; многодетные семьи, а также семьи, отношения в которых проверены десятилетиями – в нескольких командах представители старшего поколения находятся в браке 50, 60 и даже 70 лет.

От Самарской области в финал вышли семь семейных команд: Барановых; Бербасовых, Бочковых; Вороновых, Утегеновых; Выдриных, Фофановых; Литвинцевых, Шустовых; Степановых, Хаминых; Терских, Фоминых. Эти крепкие и дружные семьи объединяют любовь к Родине и верность традициям.

Напомним, о запуске конкурса «Это у нас семейное» объявил Президент России Владимир Путин 1 сентября 2023 года, инициатива создания конкурса принадлежала семье Скатковых из Самары. Конкурс стал самым массовым и народным проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». На участие в нем подали заявки 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране. Семейные команды участников формировались из четырех и более человек, являющихся по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. Например, дети, родители (или законные представители), бабушки, дедушки и другие близкие родственники. По итогам дистанционного этапа конкурса в каждом федеральном округе были определены полуфиналисты, которые представили свои регионы в окружных полуфиналах. Они проходили с марта по май 2024 года. В них участвовали 1 577 семей из 86 российских регионов, в том числе одна семья из Республики Казахстан.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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