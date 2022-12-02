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Еще ряд жителей, попадающих в зону строительства "Театральной" в Самаре, расселят

2 декабря 2022 13:18
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Еще ряд жителей, попадающих в зону строительства "Театральной" в Самаре, расселят

В Самаре продолжаются работы по строительству новой станции метро «Театральная». Специалисты заключили еще 82 соглашения на расселение граждан.

По информации городской администрации, в скором времени рабочие закончат вынос инженерных коммуникаций. Сейчас на участке трудятся около 150 человек, их количество увеличится втрое, когда начнутся основные работы. Отмечают, что также ведут процессы расселения жильцов, чьи дома попали в зону строительства.

Планируют расселить 212 жилых помещений, которые принадлежат собственникам. Уже заключили 82 соглашения, в котором фигурируют 114 человек. Собственники получают средства за свое жилье, сообщает Самара Город | Новости Самары.

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