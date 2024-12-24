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Энергетики Самарской области продолжают принимать поздравления с профессиональным праздником
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Энергетики Самарской области продолжают принимать поздравления с профессиональным праздником

24 декабря 2024 16:59
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 Сотрудников энергетических компаний с профессиональным праздником поздравил Михаил Смирнов.

Энергетики Самарской области продолжают принимать поздравления с профессиональным праздником, который отмечается в нашей стране 22 декабря. В понедельник в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоялось торжественное мероприятие с участием специалистов, от которых зависит уют и комфорт в домах горожан, надёжное энергоснабжение социальных объектов и промышленных предприятий.

От имени губернатора Вячеслава Федорищева сотрудников энергетических компаний с профессиональным праздником поздравил первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.

«Когда поздравляешь тех, от чьего ежедневного труда зависит наш общий комфорт, тепло, уют в домах, конечно, испытываешь колоссальную гордость и желание каждого поблагодарить за ваш очень важный ежедневный труд. Низкий вам поклон, дорогие друзья! – открыл торжественное мероприятие председатель Правительства Самарской области. —  Желаю, чтобы вы всегда шли на работу с удовольствием и продолжали трудиться на благо жителей Самарской области и всей нашей великой Родины».

«В этом году энергетики «Т Плюс» в полном объёме выполнили подготовку электростанций и тепловых сетей к прохождению отопительного сезона. В частности, в городах присутствия были обновлены почти 100 километров трубопроводов. В следующем 2025 году объемы работ на наших теплосетях не снизятся», — отметил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Михаил Смирнов отдельно поблагодарил руководство и коллектив самарского филиала компании «Т Плюс» за партнерские отношения, вклад в экономику региона и благополучие жителей и пожелал всем труженикам отрасли безаварийной работы, стабильности, достижения всех амбициозных целей и задач, которые сегодня стоят перед коллективами предприятий сферы энергетики.

Самарская энергосистема была создана в 1932 году и состояла из единственной тепловой электростанции и воздушной линии электропередачи до Чапаевска. Сегодня в энергетический комплекс региона входят Жигулевская гидроэлектростанция, Самарская солнечная электростанция, сеть крупных тепловых электростанций, тысячи подстанций и свыше 60 тысяч километров линий электропередачи. В отрасли круглосуточно работают тысячи специалистов.

ПАО «Т Плюс» обеспечивает теплом 7 миллионов потребителей в 16 регионах нашей страны.  Самарский филиал образован пятью тепловыми электростанциями, Самарской ГРЭС и теплосетевыми предприятиями в городах присутствия. Всего здесь трудится более 4300 человек.

Лучшие специалисты предприятий энергетической отрасли в этот торжественный день были отмечены заслуженными наградами. Электромонтеру Самарской ТЭЦ Леониду Назаренко, чей стаж в отрасли достигает 49 лет, председатель областного Правительства вручил Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации. Вере Горбачевой, старшему мастеру службы линий электропередач ЗАО «Энергетика и связь строительства» (г.Тольятти) и Светлане Серовой, начальнику производственного отдела акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти»,  присвоили почетные звания заслуженных работников энергетического комплекса Самарской области. Девяти сотрудникам энергетических компаний были вручены Благодарности Губернатора Самарской области.

 

Фото:   Андрей Савельев

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