Эндокринолог рассказала, в чем польза и вред клюквы

162

Клюква содержит антиоксиданты (кверцетин, витамин C) и полифенолы — аналоги антиоксидантов, которые также связывают в организме свободные радикалы и замедляют процессы старения, улучшают состояние кожи, снижают риск развития онкологических заболеваний. Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская рассказала 6 октября «Известиям» о том, в чем основная польза и вред ягоды.

«В клюкве много веществ, оказывающих противовоспалительное и противомикробное действие. Урологи часто рекомендуют употреблять клюквенный сок для профилактики обострений хронических заболеваний мочеполовой системы (циститов и других)», — отметила она.

По ее словам, за счет антимикробного действия клюква полезна и для ротовой полости. Врач отметила, что важно соблюдать концентрацию: слабые отвары улучшают состояние зубов и десен, концентрированные же (сок, свежая ягода) могут повредить эмаль.

«Клюква богата жирорастворимыми витаминами. Она содержит много витамина Е, который необходим для работы репродуктивной системы, и витамин К1 — вещество, влияющее на свертываемость крови», — объяснила специалист.

Островская обратила внимание на то, что с клюквой стоит быть аккуратнее при любых воспалительных процессах в ЖКТ — от ротовой полости до желудка (гастриты, стоматиты, язвенная болезнь). Ягода содержит много кислот, поэтому может дополнительно раздражать ротовую полость, пищевод, желудок.

Гастроэнтеролог указала на то, что также важно не злоупотреблять клюквой при мочекаменной болезни. В ягоде есть оксалаты, которые могут провоцировать образование в почках камней.

«Из-за витамина K1, о котором мы говорили выше, не стоит есть много клюквы при приеме антикоагулянтов. При высокой концентрации K1 кровь становится гуще, и эффективность препаратов может снижаться», — предупредила Островская.

Врач подчеркнула, что безопасная порция клюквы — 100–150 г свежей ягоды в день. Если вам нравится клюквенный сок, из-за обилия кислот лучше немного разбавить его водой, посоветовала она.

Фото: pxhere.com