Елена Лапушкина встретилась с представителями ТСЖ заселенных, но не введенных в эксплуатацию МКД

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В четверг, 21 января Елена Лапушкина провела встречу с председателями ТСЖ многоквартирных домов, по тем или иным причинам не введенных в эксплуатацию. На встрече присутствовали также главы внутригородских районов, представители Департамента градостроительства.

Не все дома, построенные к концу предыдущего года, удалось ввести в эксплуатацию. У ряда застройщиков возникли объективные трудности, преодолеть которые они смогут уже в первом квартале текущего года. С теми же объектами, которые должны быть сданы в этом году, работа будет вестись в течение всего года.

«Мы будем регулярно встречаться с застройщиками, ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, чтобы в режиме онлайн способствовать разрешению проблематики, которая возникает вокруг строительства и сдачи домов, совместно будем находить оптимальные для каждой из сторон решения», - подчеркнула Елена Лапушкина.

Кроме того, на совещании присутствовали председатели ТСЖ домов, которые построены несколько лет назад. Многие из них уже заселены, но не введены в эксплуатацию. Каждый представитель ТСЖ рассказал о том, решение каких вопросов поможет сдать дом. Застарелые проблемы у всех разные – от отсутствия технической документации до выдачи разрешения от надзорных органов.

Представитель ТСЖ «Сталь» Галина Пожидаева рассказывает, что проживает в доме по ул. Вятской, 16 уже 19 лет. Все документы на квартиры у собственников имеются, договора с обслуживающими организациями заключены, однако дом не введен. Причина – входные двери не соответствуют размерам по технике пожарной безопасности. По итогам встречи было принято решение выехать на место со специалистами районной администрации и МЧС и совместно выработать план действий.

«По каждому дому необходимо составить дорожную карту с указанием мероприятий, которые надо провести для получения разрешения на ввод, и жесткими сроками. Прошу организовать эту работу и регулярно проводить встречи с представителями многоквартирных домов», - поставила задачу Глава города Департаменту градостроительства и Администрациям внутригородских районов.

Еще одна тема, которой было уделено внимание на совещании, – регистрация объектов индивидуального жилищного строительства.

Работа по регистрации строений и выявлению нарушений в этой сфере ведется районными отделами муниципального земельного контроля.

Елена Лапушкина обратила внимание руководителей районных администраций на необходимость проведения постоянной разъяснительной и методической работы с собственниками по оформлению своих построек.

Есть много случаев и злоупотребления со стороны владельцев ИЖС. Многие не оформляют свои объекты умышленно, чтобы не платить налоги.

«Зачастую людям не хватает знаний о том, в какие сроки и какие документы необходимо оформить при строительстве дома. Мы должны оказывать жителям содействие в грамотном сопровождении процесса ввода в эксплуатацию их объектов. Вместе с тем, нужно напоминать об обязанностях каждого – регистрировать свою собственность», - добавила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.