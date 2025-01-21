Эксперты самарского Роскадастра пояснили, как и кому получить сведения о недвижимости в 2025 году с 50% скидкой

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С 1 января 2025 года вступил в силу приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии № П/0335/24 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации». Приказом установлена 50% скидка отдельным категориям граждан на получение сведений о недвижимости.

Заказать выписку, содержащую сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), можно через портал Госуслуг или через личный кабинет Росреестра. Документы в бумажном виде можно получить в офисах МФЦ.

Льгота в виде 50% предоставляется по запросам в отношении объектов недвижимости, принадлежащих (принадлежавших) ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств, детям-инвалидам, инвалидам с детства I группы, инвалидам I и II групп, физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей.

При этом право на получение льготы необходимо подтвердить документами. Например, предоставить справку об установлении инвалидности, ветеранское удостоверение, удостоверение инвалида или удостоверение многодетной семьи.

Выписка из ЕГРН по запросам заявителей является одной из самых популярных услуг регионального Роскадастара. Так, специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области за 12 месяцев 2024 года подготовили почти 3 млн. документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в ЕГРН. В основном жители губернии пользовались услугами электронных сервисов. Таких запросов поступило более 2,6 млн.

Для получения сведений из ЕГРН можно воспользоваться выездной услугой Роскадастра. Специалисты ведомства приедут в удобное для заявителя место – на дом или в офис, примут заявление и документы. Готовый пакет документов в кротчайшие сроки будет доставлен заявителю в рамках курьерской доставки.