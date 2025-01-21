Я нашел ошибку
Главные новости:
Начался приём заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы
Начался приём заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы
Сызранка собиралась продать почти полкило наркотика
Сызранка собиралась продать почти полкило наркотика
Самару и Казань может связать ночной поезд
Самару и Казань может связать ночной поезд
В Сызрани у водителя, задержанного за рулем в нетрезвом виде, конфискован внедорожник
В Сызрани у водителя, задержанного за рулем в нетрезвом виде, конфискован внедорожник
В Самаре мигранты с ножами напали на депутата райсовета
В Самаре мигранты с ножами напали на депутата райсовета
В Самарской области потушили пожар в ангаре на площади 2 тыс. кв. м
В Самарской области потушили пожар в ангаре на площади 2 тыс. кв. м
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
Выходим на международные рынки: какие мероприятия доступны для экспортеров Самарской области
Выходим на международные рынки: какие мероприятия доступны для экспортеров Самарской области
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.96
-0.45
EUR 105.05
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
В «ЗИМ Галерее» отметят годовщину приезда Маяковского в Самару
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперты самарского Роскадастра пояснили, как и кому получить сведения о недвижимости в 2025 году с 50% скидкой

21 января 2025 10:55
178
Эксперты самарского Роскадастра пояснили, как и кому получить сведения о недвижимости в 2025 году с 50% скидкой

С 1 января 2025 года вступил в силу приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии № П/0335/24 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации». Приказом установлена 50% скидка отдельным категориям граждан на получение сведений о недвижимости.

Заказать выписку, содержащую сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), можно через портал Госуслуг или через личный кабинет Росреестра. Документы в бумажном виде можно получить в офисах МФЦ.

Льгота в виде 50% предоставляется по запросам в отношении объектов недвижимости, принадлежащих (принадлежавших) ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств, детям-инвалидам, инвалидам с детства I группы, инвалидам I и II групп, физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей.

При этом право на получение льготы необходимо подтвердить документами. Например, предоставить справку об установлении инвалидности, ветеранское удостоверение, удостоверение инвалида или удостоверение многодетной семьи.

Выписка из ЕГРН по запросам заявителей является одной из самых популярных услуг регионального Роскадастара. Так, специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области за 12 месяцев 2024 года подготовили почти 3 млн. документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в ЕГРН. В основном жители губернии пользовались услугами электронных сервисов. Таких запросов поступило более 2,6 млн.

Для получения сведений из ЕГРН можно воспользоваться выездной услугой Роскадастра. Специалисты ведомства приедут в удобное для заявителя место – на дом или в офис, примут заявление и документы. Готовый пакет документов в кротчайшие сроки будет доставлен заявителю в рамках курьерской доставки.

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году на водоемах Самарской области организована 61 купель
19 января 2025, 10:57
В этом году на водоемах Самарской области организована 61 купель
Часть из них находится на территории храмов. Общество
672
На ней стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона.
17 января 2025, 18:30
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным
На ней стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Политика
1606
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
17 января 2025, 11:30
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Общество
814
В центре внимания
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
21 января 2025  13:23
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
72
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
21 января 2025  13:05
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
118
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
21 января 2025  12:59
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
138
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
21 января 2025  12:02
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
144
На выставке «Самара» наградили 45-тысячного посетителя
21 января 2025  10:15
45-тысячным гостем выставки «Самара» стал учитель по предмету «Основы безопасности и защиты Родины»
177
Весь список