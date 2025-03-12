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Эксперты из Самарской области нужны для оценок лучших инициатив

12 марта 2025 11:15
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Эксперты из Самарской области нужны для оценок лучших инициатив

Стартовал прием заявок на участие в качестве эксперта во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия», который входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жители Самарской области, обладающие опытом в различных сферах – от науки и образования до бизнеса и культуры, – могут присоединиться к экспертной команде. Заявки принимаются до 22 апреля 2025 года.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» уже более двадцати лет собирает социально значимые инициативы со всей страны. Эксперты оценивают проекты, направленные на развитие регионов, помогая выбрать самые яркие идеи, которые могут улучшить жизнь в городах и селах, укрепить инфраструктуру и создать новые возможности для жителей России.

Стать экспертом может каждый, кто обладает знаниями в одной из тематических номинаций конкурса или в области социального проектирования, педагогики и работы с молодежью. Важно разделять ценности конкурса и быть готовым вдохновлять других своим примером.

В прошлом году 59 жителей Самарской области уже стали экспертами конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для них это была не только возможность оценивать проекты, но и шанс учиться у коллег, находить вдохновение в идеях участников и расти профессионально.

В 2025 году экспертам предстоит оценивать проекты в 14 номинациях. Среди самых популярных в прошлом году были «Моя педагогическая инициатива», «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» и «Моя гордость. Моя малая Родина».

Как стать экспертом?

Для тех, кто готов присоединиться к экспертной команде, путь включает несколько этапов:

·       Обучение (с 23 по 29 апреля).

·       Квалификационное тестирование (с 30 апреля по 10 мая).

·       Оценка конкурсных работ (с 12 по 26 мая).

Шестой год экспертный совет конкурса возглавляет председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Экспертами и координаторами по номинациям ежегодно выступают академики Российской академии образования.

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