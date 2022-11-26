Я нашел ошибку
Главные новости:
Юрист рассказала о штрафах для дачников за вырубку деревьев на участке
Юрист рассказала о штрафах для дачников за вырубку деревьев на участке
Тольяттинка оставила на работе ключи и лишилась автомобиля
Тольяттинка оставила на работе ключи и лишилась автомобиля
В Самаре задержан закладчик с наркотиками в рюкзаке
В Самаре задержан закладчик с наркотиками в рюкзаке
Молодежный Форум «Наследие» подводит итоги четвертого регионального конкурса
Молодежный Форум «Наследие» подводит итоги четвертого регионального конкурса
Сызранец обокрал родную бабушку
Сызранец обокрал родную бабушку
Токаев назвал сотрудничество с Россией одним из приоритетов Казахстана
Токаев назвал сотрудничество с Россией одним из приоритетов Казахстана
Эксперт SuperJob рассказала, как самарским женщинам отвечать на личные вопросы на собеседованиях
Эксперт SuperJob рассказала, как самарским женщинам отвечать на личные вопросы на собеседованиях
Bloomberg: ЦБ не ожидал, что «дружественные» страны массово откажутся принимать карты «Мир»
Bloomberg: ЦБ не ожидал, что «дружественные» страны массово откажутся принимать карты «Мир»
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.48
0.09
EUR 62.88
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперт SuperJob рассказала, как самарским женщинам отвечать на личные вопросы на собеседованиях

26 ноября 2022 10:35
119
Эксперт SuperJob рассказала, как самарским женщинам отвечать на личные вопросы на собеседованиях

Готовясь к собеседованию, многие соискатели заранее продумывают ответы на возможные вопросы – о профессиональных достижениях, о причинах ухода с предыдущего места работы, о карьерных целях. А вот личные вопросы нередко застают врасплох. Наталья Голованова, глава Исследовательского центра SuperJob, разбирает самые распространенные примеры личных вопросов и как ответить таким образом, чтобы заработать дополнительные очки при трудоустройстве.

1.      Когда вы планируете завести ребёнка?

Безусловно, это очень личный вопрос, и нередко соискательницы теряются при ответе на него. Ведь рождение малыша не всегда можно точно спланировать: это вопрос не только желания, но и состояния здоровья. Желание рекрутёра знать о ваших планах понятно: далеко не все работодатели готовы вкладывать ресурсы в адаптацию сотрудника, который в скором времени планирует уйти в декретный отпуск. «В ближайшее время мы не планируем обзаводиться детьми», – такой ответ ни к чему вас не обязывает и при этом несколько развеивает опасения работодателя. 

2.    «Как часто болеет ваш ребёнок?» — ещё один личный вопрос, который часто задают женщинам на собеседовании.

При этом рекрутёру неважно, какой температурой сопровождается у малыша простуда – его больше беспокоит частота и длительность ваших больничных. Лучше ответить откровенно, ведь это имеет большое значение и для вас: менеджер по персоналу просит вас расставить приоритеты. Если карьера для вас в настоящий момент не менее важна, чем воспитание отпрыска, смело отвечайте, что за ним есть кому присмотреть. «Ребёнок болеет не реже, чем другие дети, но с ним готова побыть бабушка (няня, муж и т. д.)», — такой ответ вполне удовлетворит работодателя.

3.    «Почему вы не замужем?», «Из-за чего вы развелись?», «Почему у вас до сих пор нет детей?»

Такие вопросы, несмотря на их очевидную бестактность, тоже иногда звучат в ходе интервью. Почему же рекрутёры спрашивают о столь личных вещах? Варианта два – либо менеджер по персоналу весьма специфическим способом пытается составить ваш психологический портрет, либо он проверяет вас на стрессоустойчивость. 
Отвечать или нет на такие вопросы, решать вам, ведь именно вы и никто другой определяете границы вашего личного пространства. Главное – не вести себя агрессивно и тем самым продемонстрировать, что вы уравновешенный человек. 

В подавляющем большинстве случаев за вопросами о частной жизни стоит не праздное любопытство рекрутёра, а вполне конкретная цель – составить более или менее точный психологический портрет кандидата. Опытные менеджеры по подбору персонала знают, что зачастую информация, которая, на первый взгляд, не связана с профессиональными качествами соискателя, говорит о нём больше, чем он сам рассказывает о себе. 

Например, к числу личных вопросов, которые задают и мужчинам, относится: «Вы живёте с родителями или отдельно?». Казалось бы, какое отношение это имеет к будущей работе в должности менеджера по продажам? Между тем развёрнутый ответ на этот вопрос может рассказать о таких личностных характеристиках соискателя, как зрелость, самостоятельность, ответственность по отношению к семье, а также об уровне его дохода. Если кандидат рассказывает о высоких заработках на прежнем месте работы, но при этом живёт в однокомнатной квартире вместе с родителями или другими родственниками, рекрутёр может засомневаться в его искренности, а значит, и в уровне профессионализма. 

«У вас своя квартира или снимаете?» — ещё один весьма ходовой вопрос на собеседовании. На первый взгляд, какое дело рекрутёру до недвижимости соискателя? Скорее всего, таким образом менеджер по персоналу пытается разобраться в структуре ваших расходов. Одно дело, если у кандидата есть собственное жильё, другое – если он вынужден ежемесячно откладывать немаленькую сумму на съёмную квартиру, и третье – если он платит ипотечный кредит. Кроме того, ответ на этот вопрос поможет дополнить ваш психологический портрет ценной информацией – готовы ли вы нести серьёзную ответственность перед кредитной организацией.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
25 ноября 2022  11:00
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
316
С 1 декабря Ботанический сад Самарского университета им. Королёва закрывается на зимние каникулы
24 ноября 2022  10:29
С 1 декабря Ботанический сад в Самаре закрывается на зимние каникулы
383
В ходе рабочей поездки в Снежное Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса.
23 ноября 2022  16:55
 «Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной» - Дмитрий Азаров – о мемориальном комплексе «Саур-Могила»
3630
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
23 ноября 2022  13:43
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
1751
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
23 ноября 2022  12:43
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
598
Весь список