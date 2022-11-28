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Ранее в этот день стало известно о гибели второклассницы из-за травм, полученных при катании на тюбинге в Челябинской области.
Эксперт по безопасности  дал советы, как избежать несчастного случая при катании на тюбинге
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Эксперт по безопасности  дал советы, как избежать несчастного случая при катании на тюбинге

28 ноября 2022 20:24
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Ранее в этот день стало известно о гибели второклассницы из-за травм, полученных при катании на тюбинге в Челябинской области.

Директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин 28 ноября рассказал «Известиям» о мерах безопасности при катании на тюбинге, знание которых поможет избежать несчастных случаев.

Ранее в этот день стало известно о гибели второклассницы из-за травм, полученных при катании на тюбинге в Челябинской области.

«Проблему удобно разделить на две составляющие. Первая — это выбор места для катания. Вторая — подбор тюбинга под особенности катающегося. Тюбинги бывают различных размеров, различных конструкций. Размер тюбинга должен позволять находящемуся на нем, во-первых, комфортно в нем находиться, во-вторых, безопасно. Безопасно — это значит, что не должно быть риска свалиться из этого тюбинга. То есть должны быть надежные ручки, за которые катающийся может держаться в момент спуска с горы», — указал эксперт.

Также в тюбинге должно быть достаточно места, чтобы не соскочить с него. В то же время надувные санки не должны быть слишком большими. Так, если катается маленький ребенок, он должен комфортно в нем сидеть, не болтаясь, иметь возможность надежно держаться как минимум за пару ручек.

«Что касается выбора мест для катания, то они должны быть безопасными, организованными. Должен быть нормальный выход тюбинга в зону торможения. Это место должно быть хорошо освещено. То есть в момент начала катания вы должны четко видеть то место, куда вы планируете докатиться, и даже с запасом», — продолжил Старостин.

По его словам, в выбранном месте не должно быть посторонних лиц и предметов, а чтобы в этом убедиться необходима стопроцентная видимость. Кроме того, не допускается катание вблизи автомобильного или пешеходного движения, поскольку тюбинг абсолютно неуправляемый — на нем невозможно затормозить или изменить траекторию движения. То есть он будет двигаться под воздействием силы притяжения именно в сторону максимального уклона.

Также при выборе места следует избегать территорий с выходом на водную поверхность, особенно в случае, если лед еще тонкий.

«Тонкий лед может не выдержать вес катающегося с тюбингом. Кроме того, опасность представляет возврат после катания: когда слезаете с тюбинга, давление на ледовую поверхность становится больше. Когда вы встаете на ноги, значительно увеличивается риск провалиться под некрепкий лед, а учитывая то, что в прибрежной зоне лед становится более тонким, чем на основной акватории, при возврате в сторону берега эти риски значительно возрастают», — добавил специалист.

Несчастный случай в Челябинской области произошел 26 ноября. По данным «Известий», ребенок при катании с горки на тюбинге получил травму грудной клетки, после чего был госпитализирован. Сама же горка образовалась после чистки снега. Второклассница скончалась в больнице. Следователи организовали проверку по факту случившегося.

 

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов/"Известия"

 

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