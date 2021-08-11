Экоактивистку, снятую с дерева в парке Москвы, арестовали на шесть суток

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Экоактивистку Ольгу Кузьмину, которую сняли с дерева в Бабушкинском парке Москвы, суд арестовал на шесть суток. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда столицы, передают "Известия".

Об инциденте стало известно накануне. Очевидцы сообщили о том, что в парке женщина залезла на верхушку дерева с арбалетом и что-то выкрикивает, игнорируя призывы полиции и сотрудников МЧС слезть с него.

Кузьмину признали виновной по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение требованию сотрудника полиции») и назначили ей шесть суток административного ареста, передает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, женщина своим поведением протестовала против строительства дома у парка. Она объяснила по телефону, что у нее с собой действительно есть арбалет, он в чехле, но в случае если к ней попытаются применить силу, она вынуждена будет его использовать.

Женщину сняли с дерева с помощью пожарной лестницы, после чего ее увезли в отделение полиции.

Фото: vk.com/tknewformat/"Известия"