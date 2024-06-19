Экипажу пассажирского самолета пришлось уходить от грозы над Самарой

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В ночь на 18 июня пассажирскому самолету пришлось уходить от грозы в небе над Самарой. Примерно в 01.21 экипаж воздушного судна, которое летело из Москвы в Барнаул, запросил навигационную помощь. У них не было уверенности в работе погодного локатора.

Обойти грозу самолету удалось с помощью впереди идущего воздушного судна. Срочность бедствия при этом не объявляли.

Самолет отправился в аэропорт назначения. Судя по онлайн-табло аэропорта Барнаула, он приземлился в 08.09 по местному времени, при том, что по расписанию должен был прибыть в 06.15, пишет Самара-КП.