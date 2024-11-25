«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу поддержки гражданских инициатив

«Одно из направлений работы «Единой России» – поддержка некоммерческих организаций и общественников. Важно, чтобы НКО в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив - один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей», - считает врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Прислать работы можно до 23 декабря. Полуфиналистов путём голосования определят жители регионов, а победителей выберет оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта РФ.

Лучшие проекты получат поддержку до 3 миллионов рублей, наставников для реализации инициатив из числа депутатов и сторонников, информационное сопровождение проекта.

«Участвуя в конкурсе, вы не просто представляете свою инициативу, вы становитесь частью большого движения, которое стремится решить актуальные вопросы, стремится сделать нашу страну сильнее. Среди жителей нашей страны есть много талантливых и преданных делу людей, готовых приступить к действиям и повести за собой других. Мы поможем им на этом пути», – отметила председатель Центрального совета Сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.

Подать заявку можно на сайте https://sila-idey.er.ru. Проекты-победители будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

Председатель Регионального совета сторонников партии в Самарской области, руководитель регионального штаюа ВОО «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов рассказал, что в прошлом году от Самарской области на конкурс было подано 23 заявки. Из 3,5 тысяч проектов по всей России победили только 9, и в числе победителей – межрегиональная организация «Содействие спорту, культуре и образованию» из Похвистнево. Они стали лидерами в номинации «Лучшая НКО».

Больше всего заявок активисты самарского региона подали в номинации «Лучшая идея», среди них были инициативы местного, регионального и федерального уровня: кинотеатры под открытым небом, аллеи памяти, социальный секонд-хэнд, ярмарка для людей с ОВЗ, слёты активистов, школы творчества, театральные фестивали, патриотические и социальные проекты.