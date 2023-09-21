Две девушки из Самары пришли на проект «Новых Пацанок», чтобы измениться и начать новую жизнь

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21 сентября на телеканале «Пятница!» стартуют «Новые Пацанки». Героини социального реалити лишены родительской любви и понимания окружающих. Они являются заложницами неблагополучного окружения и образа жизни. Девушки с непростыми судьбами придут на проект, чтобы проработать травмы прошлого и избавиться от зависимостей. Проект для них — последний шанс начать жить по-другому.

Среди участниц проекта оказались сразу две девушки из Самары– 22-летняя Лиза Макарова и 20-летняя Маша Романова.

Лиза – дочь бандита. Она профессионально занималась бальными танцами, но, когда убили ее отца, ушла из танцев и занялась борьбой. Мать девушки не знала, как найти общий язык с дочерью, поэтому, чтобы повлиять на нее, поднимала руку. Из-за обстановки дома Лиза стала проводить много времени в плохих компаниях, начала употреблять запрещенные вещества и научилась воровать деньги с кредитных карт. Участница боится оказаться за решеткой из-за своего образа жизни. На проекте хочет найти свой путь и понять, как ей изменить свою жизнь.

Машу поздно родила мама – в 40 лет, и она была незапланированным ребенком. Мама не занималась воспитанием девочки, и Маша росла сама по себе без поддержки близких. Рано начала пить и употреблять запрещенные вещества. Конфликты привыкла решать кулаками и не может укротить свой гнев. Она верит, что проект поможет ей решить внутренние проблемы, раскрыться как личность и найти себя.

На протяжении трех месяцев Лиза и Маша вместе с другими пацанками будут жить в Школе Леди. В работе над собой девушкам будут помогать директор Школы Леди Лаура Лукина, наставники проекта Татьяна Полякова и Мария Третьякова и психолог Любовь Розенберг.

В этом году Пацанок ждет новая форма — костюм темно-синего цвета с шотландской юбкой, синий галстук с голубыми полосками, черные гольфы и лоферы.

Фото: пресс-служба телеканала "Пятница"