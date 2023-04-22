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Оба завершились победой самарских футболистов.
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Два матча первого тура ЮФЛ Приволжье прошли сегодня на стадионе «Солидарность Самара Арена»

22 апреля 2023 20:31
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Оба завершились победой самарских футболистов.

Два матча первого тура ЮФЛ Приволжье 2 и ЮФЛ Приволжье 3 прошли сегодня на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Академия «Крылья Советов» и «КАМАЗ» открыли новый сезон в ЮФЛ Приволжье, на одном из самых масштабных объектов России. Первый удар по мячу нанесли ветераны «Крыльев» Равиль Аряпов и Александр Цыганков 

Перед началом игры была проведена торжественная церемония открытия, в которой приняли участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, руководитель оргкомитета ЮФЛ Приволжье, президент МФС Приволжье Владимир Афанасьев и экс-игрок сборной России по футболу Андрей Тихонов!

Первая встреча прошла между командами 2008 года рождения, которая завершилась победой «Крыльев» со счетом 1:0, после, на поле вышли игроки на год старше, не изменяя традициям  Самарские футболисты снова одержали феерическую победу 3:1.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Крылья Советов Самара

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