Два матча первого тура ЮФЛ Приволжье прошли сегодня на стадионе «Солидарность Самара Арена»

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Два матча первого тура ЮФЛ Приволжье 2 и ЮФЛ Приволжье 3 прошли сегодня на стадионе «Солидарность Самара Арена».



Академия «Крылья Советов» и «КАМАЗ» открыли новый сезон в ЮФЛ Приволжье, на одном из самых масштабных объектов России. Первый удар по мячу нанесли ветераны «Крыльев» Равиль Аряпов и Александр Цыганков



Перед началом игры была проведена торжественная церемония открытия, в которой приняли участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, руководитель оргкомитета ЮФЛ Приволжье, президент МФС Приволжье Владимир Афанасьев и экс-игрок сборной России по футболу Андрей Тихонов!



Первая встреча прошла между командами 2008 года рождения, которая завершилась победой «Крыльев» со счетом 1:0, после, на поле вышли игроки на год старше, не изменяя традициям Самарские футболисты снова одержали феерическую победу 3:1.

Фото: пресс-служба правительства СО



