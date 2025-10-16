Я нашел ошибку
в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Дубовый Умет в Самарской области вошел в топ малых городов и населенных пунктов по росту бронирований посуточного жилья

16 октября 2025 11:38
168
Дубовый Умет в Самарской области вошел в топ малых городов и населенных пунктов по росту бронирований посуточного жилья

В среднем в сентябре 2025 года арендовать загородный объект в Дубовом Умете можно было за 9 700 рублей в сутки.

По сравнению с сентябрем 2024 года, путешественники стали заметно чаще снимать на короткий срок квартиры в поселке Осиново (Татарстан, +322% броней год к году), станице Тамань (Краснодарский край, +284%), селе Ломовка (Башкортостан, +264%), городах Пласт (Челябинская область, +261%) и Грязовец (Вологодская область, +253%), селе Высокая Гора (Татарстан, +223%), городах Муравленко (Ямало-Ненецкий АО, +202%) и Ужур (Красноярский край, +200%), а также селе Маркова (Иркутская область, +196%) и поселке Уренгой (Ямало-Ненецкий АО, +192%). 

Такая широкая география говорит о разнообразных целях, которые преследуют путешественники. Далеко не все из них совершают поездки как туристы: в регионах севера и промышленно-развитых направлениях прирост обеспечивают командированные и вахтовики, которым иногда бывает удобнее снять посуточную квартиру, чем остановиться в отеле (их число в малых городах и населенных пунктах ограничено), либо арендовать жилье на долгий срок.

Среди топ-15 малых городов и населенных пунктов России по росту числа бронирования квартир дешевле всего остановиться в Приютове (Башкортостан, 1600 рублей за ночь), Грязовце (1900 рублей), Пласте (2000 рублей), Маркове (2300 рублей) и Ужуре (2400 рублей). 

Самая заметная динамика бронирований загородных объектов по сравнению с сентябрем 2024 года наблюдалась в пгт Умба (Мурманская область, +297% броней год к году), городах Приморско-Ахтарск (Краснодарский край, +289%), Гурьевск (Калининградская область, +250%) и Кировск (Мурманская область, +234%), а также селе Долгодеревенское (Челябинская область, +223%). Подробнее — в таблице 2. Стоит отметить, что в топе по сегменту посуточной аренды загородных домов, дач, коттеджей и таунхаусов чаще встречаются населенные пункты, расположенные в туристических локациях, что говорит о популярности экотуризма, желании россиян продлить лето и замедлиться в местах с небольшим населением и размеренным темпом жизни.

Что касается цен, доступнее всего из малых городов и населенных пунктов рейтинга снять посуточный загородный объект стоило в поселке Нижний Баскунчак (Астраханская область, 1400 рублей в сутки) и селе Капустин Яр (Астраханская область, 2900 рублей в сутки), что связано с близким завершением рыболовного сезона в регионе, городах Приморско-Ахтарск (3800 рублей) и Вытегра (Вологодская область, 5000 рублей). 

