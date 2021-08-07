Дрон сбросил спасательный жилет тонущему человеку в Анапе

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Беспилотник впервые спас тонущего человека на пляже в Анапе, передает ТАСС.

"В Анапе дрон впервые спас тонущего человека. Инцидент произошел сегодня на центральном пляже курорта. Молодой человек, переоценив свои силы, заплыл далеко и начал тонуть. Тонущий был вовремя зафиксирован специальной системой мониторинга, к нему направили дрон со спасательным жилетом. Параллельно были вызваны экстренные службы", - сообщили в пресс-службе администрации города.

Беспилотник быстро прибыл к пострадавшему и сбросил спасательный жилет, на нем мужчина продержался до прибытия катера со спасателями. У пострадавшего было также зафиксировано носовое кровотечение. На берегу ему оказали необходимую помощь - измерили давление, остановили кровь. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Фото из открытых источников