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Дрон сбросил спасательный жилет тонущему человеку в Анапе

7 августа 2021 21:03
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На нем мужчина продержался до прибытия катера со спасателями.

Беспилотник впервые спас тонущего человека на пляже в Анапе, передает ТАСС

"В Анапе дрон впервые спас тонущего человека. Инцидент произошел сегодня на центральном пляже курорта. Молодой человек, переоценив свои силы, заплыл далеко и начал тонуть. Тонущий был вовремя зафиксирован специальной системой мониторинга, к нему направили дрон со спасательным жилетом. Параллельно были вызваны экстренные службы", - сообщили в пресс-службе администрации города.

Беспилотник быстро прибыл к пострадавшему и сбросил спасательный жилет, на нем мужчина продержался до прибытия катера со спасателями. У пострадавшего было также зафиксировано носовое кровотечение. На берегу ему оказали необходимую помощь - измерили давление, остановили кровь. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

 

Фото из открытых источников

Теги: дрон спас человека

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