Дознаватель из Самары задержала вора в ТЦ

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Отделом дознания отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре ранее более 10 раз привлекавшемуся к ответственности за кражи местному жителю 1979 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

В полицию за помощью обратилась представитель филиала сетевого магазина. Женщина сообщила, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудники магазина обнаружили факт хищения товара одним из посетителей.

Для сбора первоначального материала по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, в состав которой входила дознаватель Юлия Чугуева. Полицейские провели комплекс мероприятий, в том числе изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговой точки. Находясь на месте происшествия, полицейские установили, что накануне в магазин зашел мужчина, взял со стеллажа женскую одежду, сложил в пакет и, не оплатив, вышел через кассовую зону.

Во время осмотра торговой точки одна из сотрудниц магазина обратила внимание дознавателя на посетителя, схожего по внешности с разыскиваемым злоумышленником. Полицейский, правильно оценив обстановку, незамедлительно отреагировала и пошла за указанным мужчиной, который в это момент уже направился к выходу. Заметив, что его преследует сотрудник полиции, предполагаемый злоумышленник попытался скрыться. После непродолжительной погони дознаватель задержала мужчину. Сопроводить в отдел полиции для дальнейшего разбирательства беглеца Юлии помог подоспевший на помощь коллега, который во время преследования опрашивал работников магазина в другом крыле здания.

У задержанного полицейские в присутствии понятых изъяли пакет черного цвета, стенки которого, с его слов, он специально обернул металлической фольгой, для предотвращения срабатывания антикражных рамок.

Местный житель, который с 2013 года более 10 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, пояснил полицейским, что, совершив хищение накануне и выйдя из магазина незамеченным, он решил повторить свои противоправные действия на следующий день. Увидев в помещении сотрудников полиции, отказался от задуманного и хотел скрыться, но не смог убежать от девушки в форме.

Профессиональные действия дознавателя отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре старшего лейтенанта полиции Юлии Чугуевой не оставили равнодушными местных жителей, которые написали письмо в Главное управление МВД России по Самарской области со словами искреннего восхищения и признательности.

В своем письме авторы отметили высокий профессионализм сотрудников полиции и выразили благодарность за оперативное раскрытие преступления. Особая признательность адресована Юлии Чугуевой за проявленную инициативу и решительные действия при задержании подозреваемого.