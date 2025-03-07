Дознаватель из Самары задержала вора в ТЦ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Октябрьска набрал продуктов на 6 тысяч и расплатился чужой картой
Житель Октябрьска набрал продуктов на 6 тысяч и расплатился чужой картой
В Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра, ночью местами метель
В Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра, ночью местами метель
Смертельное ДТП с Похвистневском районе: двое погибших
Смертельное ДТП с Похвистневском районе: двое погибших
В Самарской области в 25-й раз состоялись соревнования по художественной гимнастике «Жемчужины Жигулей»
В Самарской области в 25-й раз состоялись соревнования по художественной гимнастике «Жемчужины Жигулей»
В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт мефедрона
В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт мефедрона
востребованность сотрудников со знанием китайского возросла больше чем в 2 раза за год
Востребованность сотрудников со знанием китайского возросла больше чем в 2 раза за год
Стартует конкурс для вузов по обучению студентов на новых программах для подготовки специалистов в сфере ИИ
Стартует конкурс для вузов по обучению студентов на новых программах для подготовки специалистов в сфере ИИ
На ярмарке кооперации самарские предприниматели получили возможность стать партнерами крупной российской нефтепроводной компании
На ярмарке кооперации самарские предприниматели получили возможность стать партнерами крупной российской нефтепроводной компании
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.57
-0.22
EUR 96.6
0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке Дарьи Емельяновой
Новое мероприятие пройдет в Эко-лектории Самарского зоопарка
Праздничный концерт и флешмоб, приуроченный к 8 Марта, прошли на самарском вокзале
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дознаватель из Самары задержала вора в ТЦ

7 марта 2025 12:44
112
Дознаватель из Самары задержала вора в ТЦ

Отделом дознания отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре ранее более 10 раз привлекавшемуся к ответственности за кражи местному жителю 1979 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

В полицию за помощью обратилась представитель филиала сетевого магазина. Женщина сообщила, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудники магазина обнаружили факт хищения товара одним из посетителей.

Для сбора первоначального материала по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, в состав которой входила дознаватель Юлия Чугуева. Полицейские провели комплекс мероприятий, в том числе изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговой точки. Находясь на месте происшествия, полицейские установили, что накануне в магазин зашел мужчина, взял со стеллажа женскую одежду, сложил в пакет и, не оплатив, вышел через кассовую зону.

Во время осмотра торговой точки одна из сотрудниц магазина обратила внимание дознавателя на посетителя, схожего по внешности с разыскиваемым злоумышленником. Полицейский, правильно оценив обстановку, незамедлительно отреагировала и пошла за указанным мужчиной, который в это момент уже направился к выходу. Заметив, что его преследует сотрудник полиции, предполагаемый злоумышленник попытался скрыться. После непродолжительной погони дознаватель задержала мужчину. Сопроводить в отдел полиции для дальнейшего разбирательства беглеца Юлии помог подоспевший на помощь коллега, который во время преследования опрашивал работников магазина в другом крыле здания.  

У задержанного полицейские в присутствии понятых изъяли пакет черного цвета, стенки которого, с его слов, он специально обернул металлической фольгой, для предотвращения срабатывания антикражных рамок.

Местный житель, который с 2013 года более 10 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, пояснил полицейским, что, совершив хищение накануне и выйдя из магазина незамеченным, он решил повторить свои противоправные действия на следующий день. Увидев в помещении сотрудников полиции, отказался от задуманного и хотел скрыться, но не смог убежать от девушки в форме.

Профессиональные действия дознавателя отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре старшего лейтенанта полиции Юлии Чугуевой не оставили равнодушными местных жителей, которые написали письмо в Главное управление МВД России по Самарской области со словами искреннего восхищения и признательности.

В своем письме авторы отметили высокий профессионализм сотрудников полиции и выразили благодарность за оперативное раскрытие преступления. Особая признательность адресована Юлии Чугуевой за проявленную инициативу и решительные действия при задержании подозреваемого.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре благоустроят эко-парк в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
7 марта 2025  13:01
В Самаре благоустроят эко-парк в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
93
Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда
7 марта 2025  12:29
Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда
103
В Волжском районе выбрали нового руководителя
6 марта 2025  14:02
В Волжском районе выбрали нового руководителя
454
7 марта местами в Самарской области ожидается сильный и мокрый снег
6 марта 2025  13:55
7 марта местами в Самарской области ожидается сильный и мокрый снег
447
Реестр обещаний чиновников создадут в Самарской области
6 марта 2025  13:42
Реестр обещаний чиновников создадут в Самарской области
477
Весь список