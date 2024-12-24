Домофоны начнут предупреждать россиян о ЧС

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Домофоны будут интегрированы в систему оповещения населения в России, но не заменят основные средства, такие как радио и телевещание, отметил в интервью РИА Новости глава МЧС РФ Александр Куренков.

"Да, они станут частью системы. Однако основные средства оповещения, такие как сеть электросвязи, радио и телевещание, останутся неизменными", - сказал он, комментируя внедрение домофонов в систему оповещения.

В настоящее время основными способами оповещения являются SMS-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами, которые размещаются в многолюдных местах.

В марте этого года Куренков упоминал, что домофоны могут быть использованы для информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Он добавил, что телевизоры, которые могут передавать предупреждения, не всегда включены, так же как и телефоны, пишет МК.

Фото: pxhere.com