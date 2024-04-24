«Добрые новости»: онлайн-лекторий на тему: «ГТРК «Самара»: Мы вместе. Со страной, с регионом, со зрителем. Верность традициям и вызовы времени»

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25 апреля 2024 года в 12:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «ГТРК «Самара»: Мы вместе. Со страной, с регионом, со зрителем. Верность традициям и вызовы времени»

Спикером выступит Крылов Алексей Николаевич, главный продюсер канала «Россия-24-Самара», автор и продюсер спецпроектов ГТРК «Самара». Трижды лауреат ТЭФИ.

Модератор – Жичкина Инна Анатольевна, координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239031