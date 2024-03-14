«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"

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15 марта 2024 года в 15:00 в рамках реализации федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится продолжение серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ».

Спикером выступит Ильина Светлана Сергеевна, председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке, член Генерального совета Партии «Единая Россия», председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования.

Ссылка для подключения к онлайн лекторию.

Напомним, что в настоящее время идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке: https://vk.com/wall-224623786_78.

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» в июне 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области