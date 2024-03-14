Я нашел ошибку
Главные новости:
Члены комиссии обсудили паводковую ситуацию на территории региона.
Наталья Катина провела заседание межведомственной противопаводковой комиссии
Спикером выступит Ильина Светлана Сергеевна, председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке.
«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"
С 19 по 21 марта 2024 года состоится 30-я юбилейная Международная выставка туризма и гостеприимства MITT.
Самарская область стала регионом-партнером крупнейшей выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT
Завод является участником нацпроекта «Производительность труда», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина.
С помощью бережливого производства новокуйбышевская компания улучшает производство
Гости мероприятия смогут посетить 9 тематических вагонов.
16 марта в Самаре встретят тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде»
Несмотря на серьезность темы, в пьесе много абсурда и юмора.
В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Воскресение»
Цель поездки – подготовка к организации проведения выборов Президента Российской Федерации.
Начальник отдела аппарата УПЧ СО Павел Адоевский посетил СИЗО-1 УФСИН СО
Также с 08:00 до 18:00 17 марта автобусы, работающие на маршруте № 24, проследуют по скорректированной схеме.
 «Проводы русской зимы – Масленица»: будет ограничено движение транспорта в историческом центре Самары 
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.54
0.66
EUR 100.19
0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"
В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов
Работодатели и соискатели встретятся на ярмарке трудоустройства в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"

14 марта 2024 18:07
185
Спикером выступит Ильина Светлана Сергеевна, председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке.

15 марта 2024 года в 15:00 в рамках реализации федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится продолжение серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ».

Спикером выступит Ильина Светлана Сергеевна, председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке, член Генерального совета Партии «Единая Россия», председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования.

Ссылка для подключения к онлайн лекторию.

Напомним, что в настоящее время идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке: https://vk.com/wall-224623786_78.

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» в июне 2024 года.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По результату игры, победившие команды отправятся в финал, который состоится в Саранск.
13 марта 2024, 21:41
В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов
По результату игры, победившие команды отправятся в финал, который состоится в Саранск. Общество
1373
12 апреля пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.
13 марта 2024, 17:26
Работодатели и соискатели встретятся на ярмарке трудоустройства в Самарской области
12 апреля пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Общество
760
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
12 марта 2024, 12:11
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
В каждом национальном подворье возведены различные хозяйственные постройки, согласно традиционным занятиям народов: амбар, конюшня, мельница, кузница, пасека,... Культура
803
В центре внимания
Городам и районам Самарской области вручают ключи от новых автобусов
14 марта 2024  13:42
Городам и районам Самарской области вручают ключи от новых автобусов
277
В Самарской области в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет более 500 мероприятий.
13 марта 2024  20:11
В Самаре обсудили подготовку к празднованию Дня Победы
559
Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым оценили результаты совместной работы в 2023 году, обсудили наиболее актуальные вопросы, задачи и перспективы развития отрасли.
13 марта 2024  17:12
Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялось расширенное заседание коллегии минспорта СО
546
Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00
13 марта 2024  13:29
Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00
535
Сегодня в прямом эфире на вопросы ответит министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская
13 марта 2024  13:25
Сегодня в прямом эфире на вопросы ответит министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская
517
Весь список