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До 15 июня работодатели могут заявить о том, какие специалисты им потребуются в ближайшем будущем

27 мая 2025 16:47
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Прогноз станет основой для распределения бюджетных мест в вузах и колледжах.

До 15 июня 2025 года в рамках нацпроекта «Кадры» проводится Всероссийский опрос работодателей о кадровой потребности. Это необходимо, чтобы сформировать прогноз перспективной кадровой потребности региона до 2032 года. Прогноз станет основой для распределения бюджетных мест в вузах и колледжах.

В прошлом году более 4 тысяч работодателей Самарской области приняли участие во Всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах, и итоги опроса стали основой формирования прогноза перспективной кадровой потребности региона, а также были учтены при формировании контрольных цифр приема. Благодаря полученной информации увеличены контрольные цифры приема в организациях среднего профессионального и высшего образования, чтобы на бюджетной основе подготовить квалифицированные кадры под запросы работодателей по конкретным специальностям.

В этом году определение потребности экономики Российской Федерации в кадрах - одна из задач национального проекта «Кадры». С 1 апреля по 15 июня 2025 года проводится Всероссийский опрос работодателей, заполнить анкету работодатели-участники смогут на цифровой платформе ВНИИ труда (https://prognoz.vcot.info). 

Чем больше работодателей примут участие в опросе, тем более точная картина кадровой потребности на будущее будет составлена. На основе полученных данных в декабре будет сформирован прогноз на следующий срок – на 2026-2030 годы и плановый период до 2032 года. Участвуя в опросе сегодня – работодатели вносят вклад в обеспечение кадрами свои предприятия в будущем.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в: 

контакт-центр службы занятости населения по Самарской области по тел. 8 (800) 302-15-44;
министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 8 (846) 263-70-43 (Халимуллина Диана Ильдаровна);
территориальные центры занятости населения (контакты по ссылке – clck.ru/3KHfyy).

 

Фото: Минтруд Самарской области

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