Дни предпринимательства продолжаются на стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия»

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На выставке-форуме «Россия» на стартовавшей отраслевой бизнес-неделе стенд Самарской области посещают гости из разных городов России. Они знакомятся с инвестиционным потенциалом региона, действующими мерами поддержки малого и среднего предпринимательства, а также с уникальной продукцией, созданной в губернии.

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в регионе создан благоприятный деловой климат, действует широкая линейка инструментов поддержки и услуг для бизнеса. Большое внимание этому уделяет областное правительство и губернатор Дмитрий Азаров.

Взрослые и юные посетители площадки принимают активное участие в квизах, викторинах, конкурсах и интерактивных играх по бизнес-тематике.

«Мы с друзьями обошли стенды многих регионов России и обратили внимание на площадку Самарской области. Здесь представлена интересная информация о научных и технических достижениях, об инновациях и бизнесе. Все подробно объясняют и рассказывают. Отличный стенд, спасибо организаторам», - поделился впечатлениями студент МГУ Максим Погорелов.

Евгения с дочкой Баженой приехали из Калуги и на стенде Самарской области приняли участие в интерактивной игре «Самарская мозаика: собери город-курорт». «Нам очень понравилось: динамично, позитивно - масса приятных впечатлений. Мы специально приехали в Москву на выставку «Россия» и не пожалели!», - рассказывает гостья площадки.

Стенд Самарской области посетили самарские предприниматели - руководители проекта коттеджного поселка «Моя Ильинка» Татьяна и Ярослав Сыровы. 28 марта на стенде региона они провели День открытых дверей «Энциклопедия счастливой загородной жизни». На встрече выступили представители компаний-застройщиков, поставщики строительных материалов, девелоперы, дизайнеры и другие специалисты.

Во время круглого стола, которым завершилось обсуждение, эксперты и посетители стенда поговорили о перспективах и трендах в сфере загородной недвижимости. Участники встречи сошлись во мнении, что инвестиционный потенциал отрасли очень высок, как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения вложения личных накоплений.

После деловой программы все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по изготовлению авторской композиции для дома, который провела автор, создатель, главный флорист букетной мастерской «Пастила», специалист по вертикальному озеленению, эксперт по декору, автор и преподаватель курса «Нескучная флористика» Анна Иванова.

В предстоящие выходные Дни предпринимательства на стенде Самарской области продолжатся тематическими лекциями и мастер-классами от предпринимателей региона.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области