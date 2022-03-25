Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем работника культуры России 

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Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь служению высокому призванию — развитию отечественной культуры, приумножению культурных богатств России, сохранению исторических и духовных корней нашего народа. Своим трудом вы создаете качественно новую среду, в которой каждый человек получает доступ к культурным ценностям, возможность для самореализации и раскрытия своих талантов и способностей.

О важности этой задачи для государства и общества свидетельствуют меры по укреплению культурного потенциала страны. Продолжается реализация инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным национального проекта «Культура», в рамках которого в регионе строятся, ремонтируются и переоснащаются сельские дома культуры и детские школы искусств, открываются виртуальные концертные залы и модельные библиотеки, ведется оцифровка книжных памятников.

Событием всероссийского масштаба стала презентация первого в стране филиала Третьяковской галереи в здании фабрики-кухни. Показательно также и то, что Самарская область вошла в число лидеров по количеству победителей первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Масштабные проекты, реализуемые на территории губернии, служат импульсом к формированию культурно-креативного кластера, который занимает все более важное место в структуре региональной экономики.

2022 год, объявленный Главой государства Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов, открывает новую страницу в развитии нашей многонациональной культуры. В Самарской губернии, которая во все времена отличалась многообразием языков, обычаев и религий, этим вопросам всегда уделялось огромное внимание. Не случайно именно у нас появился уникальный этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов», отмеченный на федеральном уровне.

Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что вы всей душой болеете за дело и отдаете все силы для того, чтобы наша жизнь становилась ярче, интереснее, насыщеннее. Вы помогаете нашим землякам приобщаться к лучшим образцам мировой и российской культуры, создаете условия, позволяющие им творить самим и наслаждаться творчеством других людей. Искренне благодарю вас за талант, вдохновение, неисчерпаемую созидательную энергию и понимание своей ответственности за будущее родной земли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческих успехов и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров