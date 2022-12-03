Дмитрий Азаров поздравил юристов региона с профессиональным праздником

Обращение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по случаю Дня юриста.
Уважаемые юристы и ветераны органов юстиции!
Юридическое сообщество выполняет важную миссию по обеспечению законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан. Сохраняя верность духу и букве Закона, прокуроры, судьи, адвокаты, следователи, нотариусы и другие представители юридической сферы решают множество задач, способствующих укреплению единства правового пространства страны, достижению национальных целей развития России, поставленных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.
Свой значимый вклад в общее дело вносят самарские юристы, которых всегда отличали высочайший профессионализм, ответственность, результативность и преданность своему призванию.
Помогая людям добиться справедливости в правовом поле, вы делаете нашу жизнь более стабильной, благополучной, предсказуемой, повышаете доверие жителей Самарской области к юридическому сообществу и поддерживаете уверенность наших земляков в будущем.
Искренне благодарю вас за честный труд на благо общества, стремление непрерывно совершенствоваться в своей профессии, неукоснительно следовать в работе принципу человекоцентричности и равенства всех граждан перед законом.
Отдельное спасибо ветеранам органов юстиции, заложившим правовые основы Российского государства и передавшим свой богатый опыт новому поколению юристов.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров