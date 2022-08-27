Дмитрий Чернышенко: Юбилей должен стать драйвером туристического и социально-экономического развития субъекта

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В рамках рабочего визита в Кировскую область заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров провели совещание по социально-экономическому развитию региона и подготовке к празднованию 650-летия основания Кирова.

Указ о проведении юбилейных мероприятий в 2024 году подписал Президент Владимир Путин.

Организационный комитет по подготовке к торжествам по поручению Председателя Правительства России Михаила Мишустина возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что юбилей станет мощным катализатором экономического, социального и культурного развития региона на многие годы вперед.

«По итогам сегодняшнего заседания сделали вывод, что ранее утвержденный план необходимо расширить и обогатить важными для жителей Кирова проектами. Это должны быть инициативы, которые не только направлены на проведение концертов, но и позволят ощутить конкретный эффект от проведения юбилея в виде улучшения транспортной ситуации, окружающей среды, роста благосостояния граждан. Также есть амбициозные планы вывести туристический поток в Кировскую область на уровень более 1 млн человек в год по итогам 2024 года. По тому потенциалу, который мы видим, они вполне достижимы. В целом, юбилей должен стать драйвером туристического и социально-экономического развития субъекта», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Развитию внутреннего и въездного туризма в регионах Приволжского федерального округа сегодня уделяется особое внимание. Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров неоднократно отмечал важность развития туриндустрии для экономики страны и необходимость многократного усиления социально-экономической отдачи от туризма. По его словам, отрасль стимулирует создание новых рабочих мест, служит катализатором социально-экономического роста территорий, открывая новые возможности для моногородов и сельских поселений.

Рост туристической привлекательности многих регионов ПФО власти связывают, в частности, с созданием и модернизацией туристической инфраструктуры.

Так, по данным национального туристического рейтинга, в 2021 году Самарская область вошла в ТОП-10 и поднялась на несколько позиций выше по сравнению с предыдущими годами. «С каждым годом туризм становится все более значимым сектором экономики. У нас очень красивая земля, потрясающие места: горы, водопады, реки. Есть возможность развивать не только экологический, но и познавательный, событийный туризм. Каждый район, каждый город имеет свои уникальные проекты, которые сегодня работают на привлечение интереса, а значит, на развитие туризма», – подчёркивал глава Самарской области Дмитрий Азаров.

«Сегодня мы находимся в ТОП-10 национального рейтинга инвестиционного климата страны. Наш регион предлагает широкий выбор инвестиционных площадок с развитой инфраструктурой, оптимальной доступностью и ценой ресурсов для реализации любых проектов», – говорит министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Самарскую область в первом полугодии 2022 года посетило 1 млн 196 тыс. человек, что на 128% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года (524 тыс. человек). Наиболее часто в Самарскую область приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Башкортостан, Оренбургской, Ульяновской, Московской, Саратовской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

В ходе визита в Кировскую область вице-премьер также подчеркнул, что при подготовке к юбилею важно выстроить тесное взаимодействие с бизнес-сообществом и привлекать его в реализацию проектов, приуроченных к 650-летию города.

Дмитрий Чернышенко поручил Минкультуры России, а также заинтересованным ФОИВам, совместно с врио губернатора региона подготовить предложения по дополнению и актуализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея, а также перечень знаковых инфраструктурных проектов.

«Что касается промышленного производства, тут положительная динамика. По сельскому хозяйству высокие темпы роста в этом году. Подробно обсудили результаты, какую работу провел регион - 12% роста. Это во многом благодаря пристальному вниманию к сельскому хозяйству. Если говорить о перспективах и потенциале региона, то помимо оборонной промышленности, также стоит отметить и химическую промышленность. Мы видим, какие шаги предпринимаются в области лесоперерабатывающей промышленности, строительной отрасли. И здесь очень важно, что Александр Валентинович первоочередной задачей поставил налаживание прямых связей с бизнесом, решение их проблем и снятие ограничений для дальнейшего развития. Я думаю, что те возможности, которые есть у Кировской области будут развиваться; традиционно высокий уровень цифровой медицины и качество обслуживания. Не зря из других регионов ПФО приезжают за оказанием медицинской помощи. Это действительно пример для других регионов», – добавил Игорь Комаров.

К юбилею в Кирове планируется отреставрировать 11 объектов культурного наследия, а на базе библиотеки имени А.И. Герцена будет создан центр реставрации книг. До конца 2024 года в регионе будут завершены работы по 12 сельским домам культуры, будут модернизированы восемь детских школ искусств, поддержку получат свыше 13 муниципальных музеев.

На совещании также обсудили социально-экономическое развитие региона и реализацию 5 прорывных проектов, отобранных в рамках института кураторства и одобренных Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Это – «Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения», «Цифровые кварталы КРТ», «Биополис», «Транспортная инфраструктура Кировской агломерации» и «Путь ушкуйников». Уровень их исполнения составляет 80%.

Несмотря на санкционное давление за первое полугодие индекс промышленного производства региона к соответствующему периоду прошлого года составил 105,3%. Фондом развития промышленности одобрено 7 заявок от Кировской области на более чем 4,5 млрд руб. Увеличились доходы населения - более чем на 10%.

Вице-премьер отметил и высокий уровень цифровой зрелости субъекта в области здравоохранении – почти 77% . По этому показателю Кировская область занимает 1 место в ПФО и 6 место в России. Медицинские карты 1,2 млн пациентов ведутся в цифровой информационной системе.