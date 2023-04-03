Дмитрий Богданов: 10 000 новых рабочих мест появляется в регионе ежегодно

131

Появляются ли новые предприятия в Самарской области? Развивается ли предпринимательство? Запускаются ли новые интересные проекты? Все эти вопросы жители региона адресовали министру экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову. Ответы они получили лично во время прямого эфира из Центра управления регионом.

Как отметил министр экономического развития и инвестиций, в среднем за последние 5 лет в регионе появляется примерно 10 000 новых рабочих мест каждый год. Причем, они создаются как на новых, так и на действующих предприятиях, которые расширяют свое производство, запускают новые линии и виды продукции.

«Под нашим сопровождением находятся порядка двухсот инвестиционных проектов каждый год. Соответственно, часть этих мероприятий реализуется, также часто мы с коллегами сопровождаем проект и после реализации, понимая, что есть потенциал дальнейшего расширения, развития. Для нас открытие нового предприятия или существенное увеличение работы действующего, это с экономической точки зрения – один и тот же эффект, поэтому сопровождаем эти предприятия и по мере их развития», – рассказал Дмитрий Богданов.

Статистика по запуску предприятий в Самарской области впечатляющая, по словам министра экономического развития и инвестиций, было запущено порядка тридцати крупных предприятий в прошлом году, а также произвели серьезные расширения на действующих.

«У нас очень серьезный прирост занятых субъектов малого и среднего предпринимательства. За прошлый год, например, на 10 000 населения прирост количества работающих субъектов малого и среднего предпринимательства – самый высокий в ПФО», – подчеркнул Дмитрий Богданов.

Он обратил внимание на то, что Самарская область активно осваивает новую, перспективную отрасль, связанную с транспортно-логистическими цепочками.

«Практика показала, что это сфера крайне быстро прирастающая, там хорошие заработные платы, хорошая доходность. Также многие знают, что мы запустили новый крупный логистический центр OZON в Чапаевске, начала строительство своего нового крупного центра компания Wildberries», – поделился достижениями министр экономического развития и инвестиций.

В Самарской области планируют открыть и новые заводы, в том числе и такие, которые помогут осваивать новые сектора экономики. В качестве примера Дмитрий Богданов привел значимый не только для региона, но и для все страны проект – новый завод по беспилотным авиационным системам. Он будет производить БПЛА. По словам министра завод начнет работу уже в этом году.