Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни участника Сталинградской битвы Сергея Алехина

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​Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Сергея Сергеевича Алехина.

​Глава региона в правительственной телеграмме подчеркнул, что жизненный путь Сергея Сергеевича олицетворяет собой целую эпоху. Еще подростком он пошел на фронт и всю свою жизнь посвятил защите Родины. О его заслугах перед Отечеством свидетельствуют многочисленные награды.

«Он внес огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи, сохранение и передачу подрастающему поколению принципов чести, трудолюбия, верности долгу, уважения к старшим, истории и ее урокам. Сергея Сергеевича, настоящего героя, надежного товарища, мудрого наставника, интереснейшего собеседника с легким нравом, располагающим чувством юмора и искренностью всегда ценили и любили близкие, сослуживцы, коллеги, люди разного возраста и статуса. Встречи Сергея Сергеевича со школьниками и студентами, важные для жизни города и губернии мероприятия с его участием становились особенным, памятным для всех событием. ​Он – пример истинной доблести, порядочности, ответственности и максимальной самоотдачи во благо общества.

В одном из интервью Сергей Сергеевич, прошедший все ужасы войны, ранения, госпитали, сказал: «Я очень хочу, чтобы каждый понимал, какое это счастье – просыпаться утром и просто жить. Цените каждую минуту: вы даже не представляете, какой это дар».

Уверен, его уроки, все то, ради чего он жил, что старался нам донести и передать, мы будем ценить, беречь и разумно применять во благо нашей Родины.

От имени Правительства Самарской области, жителей нашего региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования коллегам, родным и близким. Скорбим вместе с вами»,- подчеркнул губернатор.

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