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Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с трагедией на трассе Самара - Тольятти

8 марта 2021 22:50
180
При столкновении легковушки и грузовика погибли семеро молодых людей.

Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным погибших в ужасной трагедии, произошедшей утром 8 марта. При столкновении легковушки и грузовика погибли семеро молодых людей.

- От имени Правительства Самарской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с трагедией на трассе Самара – Тольятти, где произошла авария, жертвами которой стали семь человек.

Жизнь каждого человека бесценна. Особенно больно, когда в результате трагической случайности уходят из жизни молодые люди, у которых была впереди вся жизнь.

Вместе с родными и близкими погибших мы скорбим о постигшей нас утрате.

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Комментарии

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