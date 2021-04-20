Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти

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В понедельник, 19 апреля, Губернатор Дмитрий Азаров провел большую встречу с председателями советов многоквартирных домов ТСЖ, ЖСК, ТСН Автозаводского района Тольятти. Встреча продолжалась без малого 4 часа, до позднего вечера. За это время Глава региона ответил на десятки обращений жителей, по каждому из них даны конкретные поручения уполномоченным органам.

Напомним, первая масштабная встреча с активистами МКД из всех муниципальных образований Самарской области состоялась в феврале 2021 года. Участие в диалоге приняли порядка 10-ти тысяч человек. Подобный диалог с активистами МКД прошел и в марте. Участниками стали жители из г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск и Сызранского района.

В третьей встрече приняли участие председатели Советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости и жилищно-строительных кооперативов, управляющие микрорайонами, а также руководство Тольятти, главы профильных министерств, ГЖИ и фонда капремонта. «Я убедился, что такой формат прямого общения хорошо себя зарекомендовал. Он позволяет нам вместе в режиме реального времени обсуждать самые актуальные вопросы в сфере ЖКХ и принимать по ним решения. Руководители областных ведомств, главы муниципалитетов – все они тоже участвуют в этом открытом диалоге «глаза в глаза», – отметил Дмитрий Азаров.

Большая часть встречи прошла в режиме свободного микрофона. В ходе обсуждения поднимались разные проблемы. Среди них – плохо проведенный капремонт, жалобы на низкое качество услуг от управляющих компаний. Так, Екатерина Конченкова, жительница дома 43Д по ул. 40 лет Победы, рассказала, что уже два года все жители мерзнут в своих квартирах: «Все наши претензии к управляющей компании игнорируются. Как оказалось, в квартирах установлены радиаторы отопления, не соответствующие проекту строительства. По гарантии мы все-таки заставили застройщика поменять батареи, но есть квартиры, в которых даже после замены батарей температура зимой в среднем была не выше 15 градусов. Несмотря на это, в перерасчете за услуги отопления нам было отказано, хотя у нас есть все акты».

Губернатор дал поручение ГЖИ помочь жителям в решении их вопроса, при необходимости – обеспечить поддержку в суде.

Тему капремонтов МКД и взаимоотношений с Фондом капитального ремонта подняла Ольга Серебрякова. Она пояснила, что собственники дома на Степана Разина, 48 в 2017 году решили направить средства на ремонт кровли. ООО «Стройсервис» так «залатало дыры», что в итоге 56 квартир залило. Другой подрядчик проблемы устранил, однако ущерб жителям до сих пор не возмещен. Гендиректор ФКР Самарской области Александр Константинов пояснил, что с ситуацией знаком. Фонд не оставит жильцов один на один с проблемами и готов компенсировать ущерб за счет собственных средств. И уже потом взыскать с подрядчика через арбитраж. «Я предлагаю такой путь, – сказал он. – Мы готовы в ближайшую неделю подписать соглашение, оценить ущерб и незамедлительно всем жителям его компенсировать. Что касается подрядной организации, то в рамках регресса эти затраты ей будут выставлены». Дмитрий Азаров посоветовал ФКР пригласить представителей совета МКД в суд, а также направить встречные иски, чтобы суд сразу принял решение. «Нам надо добиться исправления ситуации. Вот что самое главное», – подчеркнул Глава региона.

Жители Автозаводского района Тольятти обратились к Губернатору с жалобами не только на работу управляющих компаний, но и муниципальных властей. К примеру, председатель Совета МКД, расположенного на Ворошилова, 55, Наталья Сморкачева рассказала, что проблем с УК нет, но нарекания вызывает разбитый внутриквартальный проезд, находящийся в ведении муниципалитета.

«Администрация Автозаводского района не настроена идти на контакт с председателями МКД, – отметила женщина. – У нас самая большая проблема – это внутриквартальный проезд. Это муниципальные площади, которые должны обслуживать подрядчики, контролируемые инспекторами из администрации района».

По словам Натальи Сморкачевой, вместо помощи и реальных дел от районных инспекторов поступают лишь отписки, а иногда – настойчивые рекомендации «сидеть и не высовываться с вопросами».

Дмитрий Азаров подверг жесткой критике такое отношение чиновников районной администрации к людям, поручив провести проверку в отношении тех, кто позволяет себе подобные высказывания.

«Некоторые чиновники не помогают в создании советов многоквартирных домов, потому как не хотят, чтобы появились такие активные организованные люди. Хочу эту ситуацию исправить, именно для этого вышел на прямой контакт с вами. Меня эта ситуация не устраивает также, как и вас», – подчеркнул Глава региона.

Председатель Совета МКД также отметила, что в решении вопросов населения важна роль депутатского корпуса. Женщина подчеркнула, что, к примеру, в 20 квартале ситуация с обслуживанием внутриквартальных территорий намного лучше.

«Выяснилось, что депутат там Николай Альфредович Ренц. Видимо, он дергает администрацию Автозаводского района, поэтому там чище», –рассказала Наталья Сморкачева.

Дмитрий Азаров выразил надежду, что Николай Ренц наведет порядок по всей территории города, как только вступит в должность главы Тольятти, на которую был избран Думой Автограда в минувшую пятницу. А Наталье Сморкачевой предложил стать районным инспектором, чтобы изнутри менять ситуацию.

«Наталья Федоровна, я хочу вас пригласить на работу инспектором. Либо вы сами, либо порекомендуйте человека, мы готовы эти кадровые решения принимать и применять на практике, – обратился Губернатор к председателю Совета МКД. – Мы в пятницу говорили с Николаем Альфредовичем о формировании новой управленческой команды города. Без изменения ситуации на местах – это невозможно. Без привлечения людей, заинтересованных в улучшении дел, без открытой позиции по формированию команды исправить ситуацию будет невозможно. Поэтому, если у кого-то из вас есть желание, возможность — переходите на ответственные посты, чтобы вместе наводить порядок».

С просьбой о помощи на встречу пришли жители дома по адресу Цветной бульвар, 3. Марина Денисова рассказала, что их дом находится в аварийном состоянии. Причина тому – строительство дома-вставки, которое началось в 2013 году.

«Мы провели экспертизу нашего дома, которая показала, что есть аварийные конструкции, – добавила женщина. – Дом нужно восстановить, чтобы не было дальнейших разрушений, просим посодействовать в решении вопроса».

Исполняющий обязанности главы Тольятти Игорь Ладыка подтвердил, что деформация здания началась после строительства дома-вставки. Городская администрация пыталась через суд заставить застройщика решить проблему, но безуспешно.

Дмитрий Азаров поручил Игорю Ладыке взять ситуацию под личный контроль, выделить Совету МКД специалиста, который окажет содействие в решении вопроса, в том числе по оформлению и подготовке документов для выделения средств из областного бюджета на софинансирование ремонтных работ.

«Завтра же приглашайте жителей дома на прием. Выработайте «дорожную карту» решения проблем дома», – поставил задачу Губернатор.

Председатель дома по ул. Тополиной 2 рассказала Главе региона, что ранее дом находился под управлением департамента ЖКХ Тольятти, и при переходе в новую управляющую компанию не была произведена передача средств, собранных на ремонтные работы – порядка 500 тысяч рублей: «Мы обращались в прокуратуру, и только одни отписки получали. Есть все решения суда, но оно никак не исполняется. Деньги нам так и не отдали».

Губернатор поручил руководителю ГЖИ региона Виктории Катковой встретиться с жителями по этому вопросу: «Если есть решение суда, помогите обеспечить исполнение. Вопрос очень важный. Сделайте выборку по таким ситуациям, когда решения суда не исполняются. Буду обсуждать этот вопрос с руководителем службы судебных приставов».

Председатель ТОС 19 квартала Нина Луценко рассказала Дмитрию Азарову о проблеме, с которой столкнулись жильцы домов по адресам улица Татищева, 11 и 13. В 2018 году инициативные жители подали заявку на устройство детской площадки по губернаторскому проекту «СОдействие» и стали ее победителями, но работы до сих пор не произведены: конкурс выиграл недобросовестный подрядчик. С ним проводились судебные разбирательства, но фактически работы до сих пор не выполнены.

Дмитрий Азаров жестко раскритиковал городские власти за неисполнения обязательств перед людьми: «Почему не приведен двор в порядок? Мне стыдно сейчас перед жителями и перед Ниной Алексеевной! Мы с вами общаемся по несколько раз в неделю, уже давно бы подняли вопрос! Совести хватает людям в глаза смотреть? В этом году с задачей справляйтесь!». Глава региона поставил задачу уже до 30 апреля определить, в какие сроки ситуация будет исправлена. Исполнение поручения Глава региона проверит лично, в рамках ближайшей рабочей поездки в Тольятти.

В завершении встречи Глава региона предоставил слово избранному мэру Николаю Ренцу, которому предстоит уже в ближайшее время погрузиться в решение обозначенных проблем. «Впечатлены реальным положением дел, наглядно?» – спросил Дмитрий Азаров.

«Впечатлен. Грустно. Безусловно, нужно время разобраться. На адресах, которые были названы, я обязательно побываю, вместе с жителями определим пути решения проблем», – подчеркнул Николай Ренц.

«Вместе побываем, – отметил Дмитрий Азаров. – Думаю, сегодня у вас в полной мере получилось глубокое и наглядное погружение в проблематику». Также Глава региона поручил председателю Правительства Виктору Кудряшову проконтролировать внесение в протокол всех поручений, прозвучавших в ходе встречи, а обращения, поступившие через мессенджеры, взять на контроль.