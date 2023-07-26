Я нашел ошибку
Главные новости:
«Аэрофлот» решил увеличить долю российского вина на своих рейсах
«Аэрофлот» решил увеличить долю российского вина на своих рейсах
В Самарской области общественники и полицейские провели профилактические встречи
В Самарской области общественники и полицейские провели профилактические встречи
27 июля самарцев приглашают на День павлина!
27 июля самарцев приглашают на День павлина!
Мишустин заявил о поддержке внутреннего туризма в России
Мишустин заявил о поддержке внутреннего туризма в России
Бывший главный специалист АО «Самаранефтегаз» признан виновным в мошенничестве
Бывший главный специалист АО «Самаранефтегаз» признан виновным в мошенничестве
27 июля 2023 года руководитель следственного управления проведет выездной прием граждан в Тольятти
27 июля руководитель следственного управления проведет выездной прием граждан в Тольятти
Прокурор Кировского района Самары провел встречу с жильцами ЖК "Лесная поляна" и ЖК "Куйбышев"
Прокурор Кировского района Самары провел встречу с жильцами ЖК "Лесная поляна" и ЖК "Куйбышев"
Власти Самары хотят сократить число автобусов
Власти Самары хотят сократить число автобусов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.09
-0.4
EUR 99.69
-0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК «Самара» ответит на вопросы жителей региона.

26 июля 2023 11:29
119
Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК «Самара» ответит на вопросы жителей региона.

26 июля в 17:00 трансляция будет доступна на:
 телеканалах «Россия 24» и «Самара 24 (https://vk.com/club219285827)», 
 на сайте (https://tvsamara.ru/), в группе VK (https://vk.com/video-26230866_456244549), на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=RsLgZZqhjlk) и RuTube (https://rutube.ru/channel/23645625/)-каналах ГТРК «Самара»,
на ресурсах Правительства Самарской области.
 
Задать свой вопрос Губернатору можно: 
 через гостевую книгу на сайте ГТРК «Самара» - tvsamara.ru, 
 через комментарии к публикации в VK (https://vk.com/wall-26230866_69013).
 
Основные темы эфира:
Промышленная трансформация: какие изменения произошли на предприятиях после ухода западных компаний, и как они отразились на трудовых коллективах?
Задел для будущих поколений: знаковые стройки региона не остановились ни на минуту. Какие объекты введут в эксплуатацию уже в 2023 году?
Поддержка с малой родины: в чем нуждаются наши земляки на передовой и какие просьбы звучат от их семей?

Присоединяйтесь к диалогу!

* Вопросы, не озвученные в прямом эфире, будут переданы в приемную Губернатора.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
26 июля 2023, 11:12
Дмитрий Азаров встретился с участниками молодежного форума ПФО «iВолга» под Самарой
«iВолга» прошла экватор: под Самарой на молодежном форуме ПФО прошел танцевальный батл. Общество
95
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
16 июля 2023, 11:18
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
Металлургия традиционно является одной из базовых отраслей российской промышленности и составляет важную часть экономического потенциала Самарской области. Общество
1038
Всего в доме по адресу улица Коммунистическая, 40, который был достроен благодаря поддержке Правительства, будут жить 168 семей.
12 июля 2023, 17:46
Губернатор Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир дольщикам в Самарской области
Всего в доме по адресу улица Коммунистическая, 40, который был достроен благодаря поддержке Правительства, будут жить 168 семей. Политика
1143
В центре внимания
Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК «Самара» ответит на вопросы жителей региона.
26 июля 2023  11:29
Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК «Самара» ответит на вопросы жителей региона.
113
26 июля 2023  11:12
Дмитрий Азаров встретился с участниками молодежного форума ПФО «iВолга» под Самарой
100
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
25 июля 2023  13:00
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
342
Более 1,5 миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
25 июля 2023  12:19
Более 1,5 млн туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
497
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
24 июля 2023  18:40
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
3717
Весь список