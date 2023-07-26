Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК «Самара» ответит на вопросы жителей региона.

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26 июля в 17:00 трансляция будет доступна на:

телеканалах «Россия 24» и «Самара 24 (https://vk.com/club219285827)»,

на сайте (https://tvsamara.ru/), в группе VK (https://vk.com/video-26230866_456244549), на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=RsLgZZqhjlk) и RuTube (https://rutube.ru/channel/23645625/)-каналах ГТРК «Самара»,

на ресурсах Правительства Самарской области.



Задать свой вопрос Губернатору можно:

через гостевую книгу на сайте ГТРК «Самара» - tvsamara.ru,

через комментарии к публикации в VK (https://vk.com/wall-26230866_69013).



Основные темы эфира:

Промышленная трансформация: какие изменения произошли на предприятиях после ухода западных компаний, и как они отразились на трудовых коллективах?

Задел для будущих поколений: знаковые стройки региона не остановились ни на минуту. Какие объекты введут в эксплуатацию уже в 2023 году?

Поддержка с малой родины: в чем нуждаются наши земляки на передовой и какие просьбы звучат от их семей?

Присоединяйтесь к диалогу!

* Вопросы, не озвученные в прямом эфире, будут переданы в приемную Губернатора.