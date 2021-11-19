Я нашел ошибку
Главные новости:
«Важно вместе находить оптимальные решения».
Дмитрий Азаров принял участие в стратегической сессии «Том Сойер Феста»
Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву заключил соглашение о взаимодействии Правительства Самарской области с Русским географическим обществом.
Самарская область начала сотрудничество с Русским географическим обществом
Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».
Розыск ребенка! Полицейские Тольятти ищут 13-летнего подростка
Закон позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств.
Путин подписал закон об увеличении пороговой суммы для операций по обмену банкнот без паспорта
Уровень коллективного иммунитета в стране, по данным на 12 ноября, был 49%.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России превысил 50%
Следующий матч наша команда проведет на выезде 26 ноября против "Нижнего Новгорода".    
Молодежка "Крыльев Советов" на своем поле крупно уступила "Спартаку" - 3:0
В настоящее время мужчина задержан и заключен под стражу.
В СО бывший заместитель начальника ж/д станции подозревается в получении взятки
Ежегодно проводится областное мероприятие «Отец. Отчество. Отечество», приуроченное ко Дню отца. 
Лучших отцов губернии наградили знаком общественного признания «Во славу отцовства»
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
0.16
EUR 82.58
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров принял участие в стратегической сессии «Том Сойер Феста»

19 ноября 2021 20:47
92
«Важно вместе находить оптимальные решения».

В пятницу, 19 ноября, Дмитрий Азаров принял участие в стратегической сессии «Том Сойер Феста». Это движение по восстановлению исторической среды зародилось в региональной столице еще в 2015 году по инициативе Андрея Кочеткова, который в настоящий момент возглавляет краеведческий музей имени П.В. Алабина.

За минувшие годы в Самаре приведено в порядок 16 домов и создано 7 арт-объектов. Вокруг фестиваля сплотился костяк волонтеров и социально ответственного бизнеса. Начинали с 50 человек, а уже сегодня число тех, кто хоть раз побывал на строительной площадке и подержал в руках инструмент, перевалило за 500.

В 2017 году, благодаря поддержке тогда еще сенатора от Самарской области Дмитрия Азарова, в Самаре провели первую школу «Том Сойер Фест». С этого момента подобные общественные движения начали зарождаться в других регионах России. Сегодня уже в 70 городах страны активные жители восстанавливают ценные градоформирующие объекты, привлекая все больше людей, вовлекая в эту работу бизнес-сообщество.

«Я очень рад, что проект, который когда-то родился на самарской земле, сегодня охватил своим движением, своим неравнодушием тысячи людей по всей территории России. И рад тому, что тема восстановления исторической среды обсуждается в Самаре, которая имеет уникальный статус «исторического поселения», – отметил Губернатор, приветствуя собравшихся лидеров общественного движения. – Мне крайне интересно то, чем вы занимаетесь. И проект «Том Сойер Фест» всегда может рассчитывать на мою поддержку».

Дмитрий Азаров отметил, что вопросы восстановления старых зданий, отражающих различные эпохи развития городов, актуальны во многих регионах страны. И здесь важно найти решения, которые будут способствовать сохранению исторической среды. Очевидно, что не все старинные дома отнесены к объектам культурного наследия, но при этом представляют собой историческую ценность. Часть из них уже признаны аварийными. Поэтому важно найти способы их восстановления и придания им новой жизни в условиях современности.

«Рассчитываю, что по итогам стратегической сессии будут предложены новые проекты, варианты решения назревших вопросов, целый ряд инициатив мы сможем реализовывать и на самарской земле: как с точки зрения просвещения и краеведения, восстановления исторических зданий, так и с точки зрения воссоздания и формирования городской среды с уважением к истории наших городов, поселений, устремленных, тем не менее, в будущее», – добавил Глава региона.

Губернатор отметил, что работа общественного движения направлена на сохранение, а где-то даже на создание уникальной среды проживания жителей Самарской области. «Уверен, это будет способствовать и развитию туризма», – сказал Дмитрий Азаров. Работая на этой неделе в Москве, Глава региона подписал ряд соглашений о сотрудничестве и развитии туристической сферы, в том числе с Русским географическим обществом и корпорацией «Туризм.РФ».

«Для меня очень важно, чтобы люди больше узнавали о родной земле, о ее истории. На мой взгляд, невозможно полюбить то, что не знаешь. И чем больше ты узнаешь о родной земле, тем больше ты в нее влюбляешься. А без этого говорить о патриотизме невозможно. И проект «Том Соейр Фест» имеет и этот очень важный аспект. Потому что общественники, неравнодушные люди, которые берутся за воссоздание зданий, оказание помощи собственникам, органам власти в этой работе, в первую очередь, узнают больше о том, что было связано в истории того или иного поселения с этим зданием, открывают зачастую забытые страницы истории целых городов», – акцентировал Дмитрий Азаров.

Инициатор «Том Сойер Феста», директор музея имени П.В. Алабина Андрей Кочетков отметил, что одна из главных задач не просто восстановить старинные здания, находящиеся под угрозой сноса, а сохранить исторический облик российских городов.

Председатель Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова напомнила, что в декабре 2019 года Самара по инициативе Губернатора получила статус «Исторического поселения» регионального значения. Эту идею поддержало все городское сообщество, чтобы сохранить ценные градоформирующие объекты региональной столицы и не допустить возведения высоток.

Тогда же активисты регионального отделения ВООПИК приступили к работе по выявлению зданий, представляющих историческую ценность. Изначально было определено более 600 объектов. Однако часть из них признаны аварийными для проживания, еще несколько зданий – сгорели. Для того, чтобы сохранить здания, уверены участники стратегической сессии, необходимо совершенствовать нормативно-правовые акты.

Координатор «Том Сойер Фест» Бузулука Оренбургской области Анна Мельникова поделилась своим опытом работы по сохранению зданий, представляющих историческую для города ценность. «Когда мы начали работать, мы показали горожанам, как нужно любить свой родной город. Мы стали делать публикации в СМИ, снимать фильмы о домах. Так нам удалось заинтересовать людей, и они откликнулись», – рассказала девушка. Люди сами стали восстанавливать свои дома, подключились местные власти и бизнес-сообщество. В итоге за пять лет существования общественного движения удалось восстановить и вдохнуть новую жизнь в десятки зданий. Теперь в них располагаются офисы, магазины, кафе. Главное, уверена координатор бузулукского «Том Сойер Феста», привлечь максимальное внимание к тому или иному объекту.

Волонтер «Том Сойер Фест» из Казани Марья Леонтьева поделилась своим опытом сохранения исторических объектов. «Основной вопрос – экономический, который касается приспособления исторических зданий», – отметила девушка. По ее словам, нужно не просто посчитать количество зданий, которые представляют собой ценность для города. Важно найти изюминку каждого объекта – именно мельчайшие детали чаще всего вызывают интерес у людей, в том числе, у приезжающих гостей города. А на этой основе можно продумать концепцию воссоздания объекта, организации уникального туристического маршрута и формирования исторической городской среды.

В завершении встречи с активистами «Том Сойер Фест» из разных городов России, Дмитрий Азаров отметил опыт каждого. «Ваши наработки, ваши подходы крайне важны. Надеюсь, здесь активнее позицию будут занимать городские, местные власти, потому что это вопросы местного самоуправления. Но, безусловно, я также буду уделять этому время, – отметил Губернатор и попросил передать ему материалы спикеров, выступавших со своими докладами. – Здесь точно есть над чем поработать и взять на вооружение. «Том Сойер Фест» делает следующий шаг – от сохранения конкретных зданий, от волонтерской инициативы к сохранению и преображению городской среды. Очень важно нам вместе находить оптимальные решения, которые давали бы возможность развиваться городам, а с другой стороны – сохранять самое ценное, то, чем мы дорожим, что составляет историю и культуру наших регионов».

Глава региона поблагодарил всех спикеров стратегической сессии и выразил уверенность в том, что общественное движение продолжит развивать и набирать обороты. «Я этому точно буду содействовать», – резюмировал Дмитрий Азаров и добавил, что удалось отстоять выделение средств из федерального бюджета на реконструкцию музея имени П.В. Алабина и Самарского государственного цирка – они предусмотрены уже на следующий год.

Теги: Акценты Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Владимир Путин выразил уверенность в том, что будет расти интерес партнеров из Узбекистана в создании своих производств в России.
17 ноября 2021, 21:28
Президенты РФ и Узбекистана отметили Самарскую область как один из ключевых регионов во взаимодействии двух стран
Владимир Путин выразил уверенность в том, что будет расти интерес партнеров из Узбекистана в создании своих производств в России. Политика
814
Главное – поддержка людей: финансирование социальной сферы станет приоритетом бюджетной политики региона в следующем году.
12 ноября 2021, 14:57
Губернская дума в первом чтении одобрила бюджет региона на следующий год
Главное – поддержка людей: финансирование социальной сферы станет приоритетом бюджетной политики региона в следующем году. Политика
1249
Желаю вам здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии, успехов, мира и добра!
12 ноября 2021, 14:09
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем профсоюзов Самарской области 
Желаю вам здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии, успехов, мира и добра! Общество
1171
В центре внимания
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
19 ноября 2021  13:21
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
328
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
19 ноября 2021  10:44
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
365
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
18 ноября 2021  13:24
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
550
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
18 ноября 2021  11:28
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
501
Владимир Путин выразил уверенность в том, что будет расти интерес партнеров из Узбекистана в создании своих производств в России.
17 ноября 2021  21:28
Президенты РФ и Узбекистана отметили Самарскую область как один из ключевых регионов во взаимодействии двух стран
816
Весь список