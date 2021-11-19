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В пятницу, 19 ноября, Дмитрий Азаров принял участие в стратегической сессии «Том Сойер Феста». Это движение по восстановлению исторической среды зародилось в региональной столице еще в 2015 году по инициативе Андрея Кочеткова, который в настоящий момент возглавляет краеведческий музей имени П.В. Алабина.

За минувшие годы в Самаре приведено в порядок 16 домов и создано 7 арт-объектов. Вокруг фестиваля сплотился костяк волонтеров и социально ответственного бизнеса. Начинали с 50 человек, а уже сегодня число тех, кто хоть раз побывал на строительной площадке и подержал в руках инструмент, перевалило за 500.

В 2017 году, благодаря поддержке тогда еще сенатора от Самарской области Дмитрия Азарова, в Самаре провели первую школу «Том Сойер Фест». С этого момента подобные общественные движения начали зарождаться в других регионах России. Сегодня уже в 70 городах страны активные жители восстанавливают ценные градоформирующие объекты, привлекая все больше людей, вовлекая в эту работу бизнес-сообщество.

«Я очень рад, что проект, который когда-то родился на самарской земле, сегодня охватил своим движением, своим неравнодушием тысячи людей по всей территории России. И рад тому, что тема восстановления исторической среды обсуждается в Самаре, которая имеет уникальный статус «исторического поселения», – отметил Губернатор, приветствуя собравшихся лидеров общественного движения. – Мне крайне интересно то, чем вы занимаетесь. И проект «Том Сойер Фест» всегда может рассчитывать на мою поддержку».

Дмитрий Азаров отметил, что вопросы восстановления старых зданий, отражающих различные эпохи развития городов, актуальны во многих регионах страны. И здесь важно найти решения, которые будут способствовать сохранению исторической среды. Очевидно, что не все старинные дома отнесены к объектам культурного наследия, но при этом представляют собой историческую ценность. Часть из них уже признаны аварийными. Поэтому важно найти способы их восстановления и придания им новой жизни в условиях современности.

«Рассчитываю, что по итогам стратегической сессии будут предложены новые проекты, варианты решения назревших вопросов, целый ряд инициатив мы сможем реализовывать и на самарской земле: как с точки зрения просвещения и краеведения, восстановления исторических зданий, так и с точки зрения воссоздания и формирования городской среды с уважением к истории наших городов, поселений, устремленных, тем не менее, в будущее», – добавил Глава региона.

Губернатор отметил, что работа общественного движения направлена на сохранение, а где-то даже на создание уникальной среды проживания жителей Самарской области. «Уверен, это будет способствовать и развитию туризма», – сказал Дмитрий Азаров. Работая на этой неделе в Москве, Глава региона подписал ряд соглашений о сотрудничестве и развитии туристической сферы, в том числе с Русским географическим обществом и корпорацией «Туризм.РФ».

«Для меня очень важно, чтобы люди больше узнавали о родной земле, о ее истории. На мой взгляд, невозможно полюбить то, что не знаешь. И чем больше ты узнаешь о родной земле, тем больше ты в нее влюбляешься. А без этого говорить о патриотизме невозможно. И проект «Том Соейр Фест» имеет и этот очень важный аспект. Потому что общественники, неравнодушные люди, которые берутся за воссоздание зданий, оказание помощи собственникам, органам власти в этой работе, в первую очередь, узнают больше о том, что было связано в истории того или иного поселения с этим зданием, открывают зачастую забытые страницы истории целых городов», – акцентировал Дмитрий Азаров.

Инициатор «Том Сойер Феста», директор музея имени П.В. Алабина Андрей Кочетков отметил, что одна из главных задач не просто восстановить старинные здания, находящиеся под угрозой сноса, а сохранить исторический облик российских городов.

Председатель Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова напомнила, что в декабре 2019 года Самара по инициативе Губернатора получила статус «Исторического поселения» регионального значения. Эту идею поддержало все городское сообщество, чтобы сохранить ценные градоформирующие объекты региональной столицы и не допустить возведения высоток.

Тогда же активисты регионального отделения ВООПИК приступили к работе по выявлению зданий, представляющих историческую ценность. Изначально было определено более 600 объектов. Однако часть из них признаны аварийными для проживания, еще несколько зданий – сгорели. Для того, чтобы сохранить здания, уверены участники стратегической сессии, необходимо совершенствовать нормативно-правовые акты.

Координатор «Том Сойер Фест» Бузулука Оренбургской области Анна Мельникова поделилась своим опытом работы по сохранению зданий, представляющих историческую для города ценность. «Когда мы начали работать, мы показали горожанам, как нужно любить свой родной город. Мы стали делать публикации в СМИ, снимать фильмы о домах. Так нам удалось заинтересовать людей, и они откликнулись», – рассказала девушка. Люди сами стали восстанавливать свои дома, подключились местные власти и бизнес-сообщество. В итоге за пять лет существования общественного движения удалось восстановить и вдохнуть новую жизнь в десятки зданий. Теперь в них располагаются офисы, магазины, кафе. Главное, уверена координатор бузулукского «Том Сойер Феста», привлечь максимальное внимание к тому или иному объекту.

Волонтер «Том Сойер Фест» из Казани Марья Леонтьева поделилась своим опытом сохранения исторических объектов. «Основной вопрос – экономический, который касается приспособления исторических зданий», – отметила девушка. По ее словам, нужно не просто посчитать количество зданий, которые представляют собой ценность для города. Важно найти изюминку каждого объекта – именно мельчайшие детали чаще всего вызывают интерес у людей, в том числе, у приезжающих гостей города. А на этой основе можно продумать концепцию воссоздания объекта, организации уникального туристического маршрута и формирования исторической городской среды.

В завершении встречи с активистами «Том Сойер Фест» из разных городов России, Дмитрий Азаров отметил опыт каждого. «Ваши наработки, ваши подходы крайне важны. Надеюсь, здесь активнее позицию будут занимать городские, местные власти, потому что это вопросы местного самоуправления. Но, безусловно, я также буду уделять этому время, – отметил Губернатор и попросил передать ему материалы спикеров, выступавших со своими докладами. – Здесь точно есть над чем поработать и взять на вооружение. «Том Сойер Фест» делает следующий шаг – от сохранения конкретных зданий, от волонтерской инициативы к сохранению и преображению городской среды. Очень важно нам вместе находить оптимальные решения, которые давали бы возможность развиваться городам, а с другой стороны – сохранять самое ценное, то, чем мы дорожим, что составляет историю и культуру наших регионов».

Глава региона поблагодарил всех спикеров стратегической сессии и выразил уверенность в том, что общественное движение продолжит развивать и набирать обороты. «Я этому точно буду содействовать», – резюмировал Дмитрий Азаров и добавил, что удалось отстоять выделение средств из федерального бюджета на реконструкцию музея имени П.В. Алабина и Самарского государственного цирка – они предусмотрены уже на следующий год.