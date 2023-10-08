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Дмитрий Азаров поздравил тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса Самарской области с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

8 октября 2023 14:36
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Дорогие земляки! Спасибо вам за трудолюбие и любовь к родной земле!

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса Самарской области!
Примите мои самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сельское хозяйство Самарской области является сегодня одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. В последние годы благодаря усилиям аграриев, поддержке государства, реализуемым по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина национальным проектам региональный АПК достиг значительных результатов в сфере обеспечения продовольственной безопасности губернии.
В прошлом году был собран рекордный урожай - 3,66 млн тонн зерна при максимальной за всю историю нашего региона урожайности - более 32 центнеров с гектара. В нынешнем, несмотря на санкционные ограничения и сложные погодные условия, мы также с запасом обеспечили губернию хлебом.
За 5 лет существенно обновлен парк техники сельхозназначения, почти в 4 раза выросли темпы строительства новых объектов мелиорации, введено в сельхозоборот около 133 тысяч гектаров земли. Целенаправленно решались вопросы использования минеральных удобрений, развития семеноводства.
Конечно, все эти достижения потребовали огромного труда и финансовых вложений. Основой достигнутых успехов, безусловно, являются высокий профессионализм тружеников села, их высокая работоспособность, верность вековым традициям российского крестьянства.
Дорогие земляки! Спасибо вам за трудолюбие и любовь к родной земле! Выражаю особую благодарность ветеранам, посвятившим свою жизнь сельскому хозяйству.
Уверен, что вместе мы преумножим славу Самарского края - житницы Поволжья и внесем достойный вклад в укрепление позиций России как продовольственной супердержавы.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

 

Фото:  ru.freepik.com

 

 

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