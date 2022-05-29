Дмитрий Азаров поздравил с Днем химика работников и ветеранов отрасли

177

Уважаемые работники и ветераны химического комплекса!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Химическая промышленность является одной из самых капиталоёмких в экономике Самарской области и конкурентоспособных на российском и мировом рынке. Наш регион занимает лидирующие позиции в стране по производству полиамида, технических и текстильных нитей, выпуску шинного корда, напольных покрытий, капролактама.

Деятельность тольяттинских «КуйбышевАзота», «Тольяттиазота», «Тольяттикаучука» и «ТОМЕТа», самарской «Весны», отрадненского «Таркетта», чапаевского «Промсинтеза» и других предприятий ориентирована на создание современных производственных линий и новых высокотехнологичных рабочих мест, что способствует наполнению бюджетов всех уровней, воплощению в жизнь социальных проектов и программ.

Несмотря на несправедливые санкции, веденные со стороны «коллективного Запада», предприятия химпрома продолжают активно развиваться, делая ставку на инвестиции, современные технологии, техническое перевооружение, снижение негативного воздействия производственных процессов на экологию. Особое место в стратегии предприятий занимает участие в реализации инициированных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным национальных проектов «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт».

Хочу выразить искреннюю благодарность всем работникам химического комплекса за профессионализм, высочайшую ответственность, верность своему делу и трудовым традициям. Особая благодарность — ветеранам отрасли, которые, обладая уникальным опытом и компетенциями, передают свои знания и навыки молодым специалистам. Со своей стороны мы и впредь будем поддерживать все ваши начинания, направленные на укрепление и развитие химической промышленности региона.

От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Фото: pixabay