Дмитрий Азаров поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

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Поздравление Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Днем работника налоговых органов Российской Федерации.

Уважаемые сотрудники налоговых органов!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!

Ваше ведомство выполняет очень ответственную, исключительно важную для государства и общества функцию. От результатов труда сотрудников налоговой службы во многом зависит устойчивость финансовой системы Самарской области и страны в целом, реализация экономических и социальных программ, уровень и качество жизни людей.

В вашей эффективной деятельности – залог успешного решения задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, реализации планов опережающего развития нашей губернии.

На увеличение поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет региона положительное влияние оказывает тесное взаимодействие Управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области с региональным Правительством, органами муниципальной власти.

Проводимые мероприятия с участием налоговых органов показали свою эффективность даже в сложный период экономического спада прошлого года, что позволило обеспечить сбалансированность бюджета.

Хочу искренне поблагодарить вас за профессионализм, принципиальность, преданность делу. Особую признательность выражаю ветеранам ведомства, обеспечившим преемственность в развитии налоговой службы.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успехов в работе на благо нашей родной губернии, на благо России!

Фото из открытых источников