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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днём космонавтики

12 апреля 2021 09:29
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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днём космонавтики

Уважаемые работники и ветераны авиакосмической отрасли!

Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днём космонавтики и знаменательной датой в истории нашей губернии, страны и всего человечества – 60-летием со дня первого полёта человека в космос!

Для Самарской области это особый праздник. Наш регион многие десятилетия является признанным центром отечественной и мировой ракетно-космической промышленности.

Именно у нас получила «путевку в космос» легендарная «семёрка», которая вполне заслуженно считается самой надёжной ракетой в истории космонавтики. И именно руками наших учёных, конструкторов, инженеров и рабочих были изготовлены первая и вторая ступени ракеты, которая вывела на орбиту Земли космический корабль, пилотируемый Юрием Гагариным.

Мы гордимся не только этим историческим фактом, славными трудовыми традициями коллективов предприятий авиакосмического комплекса губернии, но и сегодняшними достижениями самарских ракето- и двигателестроителей, успехами вузов и научных организаций региона.

Ракетно-космическая отрасль по-прежнему в числе неоспоримых конкурентных преимуществ нашего региона, что позволяет нам сохранять статус столицы отечественного ракетостроения и участвовать в сооружении самых современных стартовых комплексов. Сегодня более трети всех запусков в мире выполняются самарскими космическими ракетами.

Впереди – новые цели и задачи, связанные с созданием ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», перспективной сверхтяжелой ракеты, новых космических аппаратов.

Уверен, интеллектуальное и индустриальное лидерство нашего региона будет подтверждено и по итогам 2021 года, объявленного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом науки и технологий.

Дорогие друзья! Хочу выразить самую искреннюю благодарность ветеранам отрасли, внёсшим выдающийся вклад в становление и развитие российской космонавтики, всем, кто трудится на производстве, в конструкторских бюро, научных лабораториях, на космодромах и космической орбите. Ваш высочайший профессионализм, преданность своему призванию, творческое отношение к делу, ответственность за результаты своего труда вызывает чувство глубочайшего уважения и восхищения.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия успехов во всех начинаниях вам и вашим близким!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

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