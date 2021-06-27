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Дмитрий Азаров поздравил жителей губернии с Днём молодежи

27 июня 2021 17:41
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Губернатор пожелал всей молодёжи Самарской области здоровья, благополучия и веры в свои силы.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днём молодежи. Глава региона подчеркнул, что этот праздник объединяет самых энергичных, целеустремлённых, креативных представителей нашего общества. 

Дмитрий Азаров отметил, что за молодежью в будущем - выбор пути развития нашей страны. В 63-м регионе живет свыше 500 тысяч молодых людей. И во многих сферах они прославили свой родной край. 

Самарская молодежь активно участвует и побеждает в конкурсах "Лидеры России", "Мой первый бизнес", олимпиаде "Я – профессионал", движении WorldSkills и многих других значимых проектах. На протяжении многих лет наши ребята проявляют себя на молодёжном форуме ПФО "iВолга" и "Том Сойер Фесте". Губернатор напомнил, что совсем недавно уникальная акция взаимопомощи #МыВместе сплотила тысячи студентов, школьников и просто неравнодушных людей в непростой период времени во всем мире.  

Сейчас для молодёжи создаются условия для благополучной реализации талантов, хорошего образования и формирования семьи. Это один из важнейших государственных приоритетов. 

- Особое внимание молодёжной политике уделил в своем Послании наш Президент Владимир Владимирович Путин. Глава государства инициировал принятие новых мер, касающихся помощи молодым людям и предложил в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодёжи. 

Дмитрий Азаров отметил, что одна из главных задач государства - раскрытие человеческого потенциала россиянина как гражданина и профессионала. 

Губернатор пожелал всей молодёжи Самарской области здоровья, благополучия и веры в свои силы.

 

Источник:   sova.info

Теги: Губернатор День молодежи поздравление

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