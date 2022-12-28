Дмитрий Азаров поздравил в Тольятти ветерана Великой Отечественной войны Николая Боровикова

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Николай Александрович Боровиков - участник Великой Отечественной войны. Когда началась ВОВ, ему было 14 лет. В 1943-м Николай Боровиков ушел на фронт. На территории Польши он получил ранение, а после выписки из госпиталя освобождал с боями Чехословакию, Австрию и Германию, сообщает sovainfo.ru.

Глава региона поздравил ветерана с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья:

"Спасибо за всё, что вы сделали для нас! Сегодня нашим парням есть, на кого равняться. Они сейчас мужественно выполняют боевые задачи", - отметил Дмитрий Азаров.

В прошлом, 2021-м году Николай Боровиков уже был награжден почетной грамотой губернатора Самарской области. Уроженец Омского региона живет в Тольятти более полувека. На протяжении 22 лет он трудился на Волжском автомобильном заводе, вышел на пенсию в 1991-м, но даже в свои годы способствовал активной работе ветеранского движения.



Николай Александрович передал пожелания самарским бойцам СВО:

" Желаю, чтобы они были здоровыми и хорошо воевали. Чтобы защищали Родину, как защищали ее мы. И, конечно, только Победы!"

Фото: Яна Серко / телеканал ТОЛЬЯТТИ 24