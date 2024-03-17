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Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

17 марта 2024 10:59
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Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником! 

Результаты вашего труда имеют важнейшее значение для обеспечения благополучной, безопасной жизни наших земляков и заметно влияют на социальное самочувствие граждан, уровень их доверия к органам государственной и муниципальной власти. 

Когда в доме светло, тепло и уютно, а услуги в сфере быта находятся в шаговой доступности и по приемлемым ценам, человек с большим удовольствием трудится на благо своей семьи, региона, страны, у него появляется больше времени для занятия любимым делом, общения с родными и близкими.

Благодаря национальным проектам, которые реализуются в нашей стране по решению Президента Владимира Владимировича Путина, поддержке Главы государства и федерального Правительства, а также частных инвестиций регион добился значительных успехов в развитии отрасли ресурсоснабжения.

С 2019 года на территории Самарской области построено и реконструировано 10 объектов водоснабжения, введены в эксплуатацию 8 очистных сооружений, совершенствуется система обращения с ТКО, ведется активная работа по прокладке новых и обновлению существующих сетей. Так, за последние пять лет построено почти 800 км газораспределительных сетей, что позволило поднять уровень газификации региона до 94,4%, проложено и отремонтировано 3,4 тыс. км электросетей, сотни километров сетей водоснабжения и водоотведения.

Конечно, вопросов и задач еще немало. Но есть уверенность, что, развивая отрасль опережающими темпами, мы вместе преодолеем все трудности.

Дорогие друзья! Хочу искренне поблагодарить вас за ответственное отношение к делу, умение мобилизоваться в самых непростых ситуациях и настойчиво добиваться поставленных целей. Большое спасибо ветеранам бытового обслуживания населения и ЖКХ. Сегодняшние достижения были бы невозможны без вашего упорного труда. Особая благодарность — специалистам, которые восстанавливают мирную жизнь на освобожденных территориях, помогают нашим защитникам Отечества и их семьям.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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