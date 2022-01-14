Дмитрий Азаров поздравил областную прокуратуру с 300-летием создания ведомства

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В пятницу, 14 января, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 300-летия прокуратуры России.

Российская прокуратура ведет свою историю с 12 января 1722 года: такая дата обозначена в Указе об учреждении ведомства, на котором стоит подпись Петра Великого. Первым Генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ивановича Ягужинского. Представляя сенаторам Генерал-прокурора, Петр I сказал: «Вот око мое, коим я буду все видеть».

После смерти Петра I прокуратура фактически бездействовала, особенно в период царствования Анны Иоанновны, то есть по существу была ликвидирована. Вновь прокуратура была восстановлена 12 декабря 1741 года Указом императрицы Елизаветы Петровны и наделена теми же правами, которые имела в период царствования Петра I.

Полностью же прокуратура сформировалась как орган надзорного типа при Екатерине II. Тогда в значительной мере был усилен прокурорский надзор за законностью в деятельности губернских органов власти.

В 1917 году институт прокуратуры был упразднен, а в 1922 году вновь восстановлен. После распада СССР, в январе 1992 года, приняли новый Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». В настоящее время надзорное ведомство является самостоятельным государственным органом, осуществляющим надзор за соблюдением прав на всей территории страны.

Указ о праздновании юбилея прокуратуры в марте 2021 года подписал Президент РФ Владимир Путин. В связи с 300-летием ведомства Глава государства поручил федеральному Правительству и органам исполнительной власти регионов разработать планы праздничных мероприятий.

К юбилею в области открыли памятную доску на фасаде школы Н.А. Баженова в Самаре, организовали в музее Алабина экспозицию 18 портретов прокуроров, работавших в разные годы в нашей губернии. Помимо этого, запланировано проведение целого комплекса образовательных, просветительских мероприятий: олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, возведение мемориалов погибшим работникам прокуратуры, спортивных соревнований, акций.

С профессиональным праздником и значимым юбилеем сотрудников и ветеранов надзорного ведомства поздравил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Во все времена лучших представителей органов прокуратуры отличали высочайший профессионализм, приверженность принципу справедливости, личная порядочность и преданность делу, - отметил Губернатор, обращаясь к работникам и ветеранам прокуратуры Самарской области. - Ваша трудная, кропотливая и чрезвычайно ответственная работа является залогом опережающего развития и в нашем регионе - роста экономики, повышения уровня и качества жизни граждан, обеспечения безопасности моих земляков. От вашей работы в значительной степени зависит достижение национальных целей развития России, определенных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Жители Самарской области высоко ценят ваши усилия, направленные на координацию деятельности правоохранительных структур в сфере борьбы с преступностью, создание комфортных условий для жизни на территории нашего региона, для ведения бизнеса».

В минувшем году прокурорами было выявлено более 200 тысяч нарушений закона. Для их устранения внесено более 19 тысяч представлений, по материалам проверок возбуждено почти 400 уголовных дел.

Отдельные слова поздравлений прозвучали в адрес руководителя прокуратуры Самарской области Сергея Берижицкого. Указом Президента России за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Сергей Петрович был награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Эта награда говорит о многом. Об опыте, чести, достоинстве, государственном мышлении, умении принимать сложнейшие решения и вести за собой коллектив», - отметил Губернатор.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что взаимодействие с ведомством позволит региону решить многие, в том числе, застарелые вопросы и реализовать намеченные планы.

Почетными грамотами Губернатора Самарской области и Благодарностью Губернатора Самарской области были награждены пенсионеры прокуратуры Самарской области Ольга Мушкат, Валерий Грищенко, Владимир Смородинов, а также советник юстиции, заместитель прокурора Центрального района города Тольятти Ольга Банькодут, советник юстиции, заместитель прокурора города Самары Юрий Сапрунов, старший советник юстиции, заместитель прокурора города Самары Ярослав Смирнов.

К поздравлениям прокуроров присоединился Главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин.

«Служение закону, обществу и государству – эти основополагающие принципы работы во все времена были и остаются главным ориентиром для сотрудников высшего надзорного органа. Вы решаете важнейшие государственные задачи, среди которых прежде всего соблюдение прав граждан, противодействие коррупции, экстремизму и терроризму, - отметил Главный федеральный инспектор по Самарской области. - От качества вашей работы и принципиальной позиции при принятии ответственных решений во многом зависит сохранение стабильной социально-экономической и общественно-политической жизни нашей страны. Выражаю вам признательность за добросовестную, ответственную работу».

От имени депутатов Самарской Губернской Думы сотрудников ведомства поздравила исполняющий обязанности председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова.

«Сотрудничество с вами помогает нам принимать выверенные, грамотные, обоснованные решения. Спасибо вам за вашу мудрость и участие в законотворческой работе, - поблагодарила Марина Антимонова. - Хочу пожелать, чтобы прокуратура - наше «око» - несмотря на 300-летний возраст не теряло своей остроты зрения и своей дальновидности, чем вы всегда славились».

К ветеранам прокуратуры, тем, кто свою жизнь посвятил служению закону, служению России, обратился прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.

«Спасибо за ваш неоценимый вклад в развитие и становление Самарской прокуратуры и Самарской области, за безукоризненную верность присяге, служение Отечеству, - отметил прокурор Самарской области. - Уважаемые ветераны! Заверяю вас, что и современное поколение прокуроров – это профессиональный коллектив, которому по плечу решать важнейшие государственные задачи. Об этом красноречиво свидетельствуют итоги прошлого года. В центре внимания находились вопросы соблюдения прав граждан в сфере здравоохранения, ценообразования, жилищно-коммунального хозяйства, защиты интересов несовершеннолетних, трудовых прав граждан, противодействия коррупции, борьба с преступностью. Руководство страны по достоинству оценило наш вклад в укрепление законности обеспечения верховенства права».

Сергей Берижицкий отметил, что эффективная работа прокуроров невозможна без слаженной работы с органами власти и выразил слова благодарности Губернатору Дмитрию Азарову за совместную работу и поддержку инициатив.

К юбилею ведомства были вручены награды отличившимся сотрудникам. В их числе заместитель прокурора Центрального района Тольятти Ольга Банькодут. Она работает в надзорном ведомстве с 2009 года. Ольга рассказала, что за прошедшие годы в службе изменилось многое. Работа в органах прокуратуры - нелегкий труд, который требует полной самоотдачи, но о своем выборе профессии она не жалеет.

«Наша основная задача - это защита прав граждан, особенно социально уязвимых слоев населения. Мы стараемся помогать им и защищать, - говорит Ольга Банькодут. - Я люблю свою работу. Большое счастье служить для людей».

Также в числе награждаемых прокурор Красноглинского района Самары Сергей Драгунов. Он считает, что каждый сотрудник ведомства должен обладать рядом важных качеств.

«Прокурор должен быть отзывчивым, добрым, порядочным и принципиальным, - отметил Сергей Драгунов. - Во все времена главной задачей прокуратуры была помощь людям, и мы эту работу проводим и будем проводить дальше».

Фото: пресс-служба облправительства