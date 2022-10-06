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Дмитрий Азаров посетит все военные части региона, где находятся мобилизованные и проверит, как устроен их быт

6 октября 2022 16:58
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7 октября глава региона отправится в часть, расположенную в Волжском районе.

7 октября глава региона отправится в часть, расположенную в Волжском районе. Там он намерен пообщаться с мобилизованными и проверить, как организован их быт, как проводится подготовка.

4 октября, работая в Тольятти, Губернатор побывал в войсковой части, где встретился с земляками, призванными на службу в рамках частичной мобилизации

Уже на следующий день, 5 октября, Дмитрий Азаров встретился с мобилизованными земляками в части, расположенной в Самаре.

Таким образом, губернатор Самарской области в течение недели побывает во всех частях, где проходят боевое слаживание мобилизованные жители региона.

Во время таких визитов Дмитрий Азаров проверяет условия питания и проживания, обращает особое внимание представителей Минобороны РФ на том, что крайне важно обеспечивать комфортный температурный режим в казармах. Так была оперативно отработано обращение по отоплению и в настоящий момент тепло поступает во все помещения военной части в Самаре.

Сами бойцы говорят, что у них все нормально, настрой боевой, победа будет за нами.

Александр:

- Настрой боевой. В плане бытовом все отлично: нас встретили, нас одели, нас разместили, кормят, на всех видах довольствия поставлены. Все мы проходили службу, мы давали Присягу. Все мы понимает ответственность за то, что происходит.

Максим:

- Все отлично: питание отличное, проживание отличное.

Петр:

- Даже завтрак бывает двух видов, то есть разные виды каш. Порции огромные.

Евгений:

- В четверг позвонил в военкомат сам, там меня спросили: «У вас есть мобилизационное предписание?» Я сказал: «Да, есть».  «Прибудьте, пожалуйста, тогда в военкомат».  И с с утра, когда уходил из дома, взял с собой военный билет. На работу дошел, сообщил директору, что поеду в военкомат. С весны был готов туда, жена была подготовлена, она уже все перетерпела. Ребята у меня там. То, что твориться там, может произойти и у нас. Там дети гибнут. У меня у самого дети, и я не хочу, чтобы такое творилось у нас.

Максим:

- Я в войсках прослужил почти 12 лет, так что отреагировал спокойно. Семья, конечно, переживала, волновалась, но сейчас уже все нормально, успокоились. Я их убедил, что все хорошо, Россию нужно защищать. Я считаю, это важный момент для нашей страны, когда не надо оставаться в стороне, надо помочь бойцам, которые сейчас там отстаивают интересы нашей страны, защищают мирных граждан. Кто-то должен помогать им бороться, потому что это наше общее дело, страна у нас большая. Как наши деды воевали вместе, вот также мы должны вместе выполнять такие задачи. В бытовом плане вопросов нет: кормят хорошо, постельное белье меняют, бытовые условия соответствуют.

Николай:

- Повестку я уже ждал. Я чувствовал, что меня уже призовут и был готов идти защищать свою страну, так как все мои деды воевали. Ребята у нас здесь все очень хорошие, дружные. Все прошли срочную службу, есть люди с боевым опытом. Все нормально, все хорошо. Вернемся с Победой!

 

 

 

 

 

 

Фото: Правительство Самарской области

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