Дмитрий Азаров: "Никакие обстоятельства не способны разобщить людей"

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Дмитрий Азаров опубликовал пост в социальной сети ВКонтакте о переходе на эту отечественную платформу. Глава региона заверил, что смена формата общения не помешает прямому диалогу с жителями Самарской области, пишет sova.info.

Дмитрий Азаров покинул "Инстаграм" после того, как руководство Meta одобрило призывы к насилию в отношении россиян. Губернатор публикует посты в соцсети ВКонтакте и призывает земляков последовать своему примеру:



"Кто вместе со мной отказался от ставшего вдруг недружественным к нам, россиянам, "Инстаграма"? Приглашайте сюда (ВКонтакте) друзей, родных и знакомых. Несмотря на напряжённый рабочий график, 24/7 буду находить возможность для встреч и здесь. Я продолжу делиться новостями, отвечать на вопросы, принимать ваши сигналы, находить вместе с вами решения по самым разным жизненным ситуациям".



Глава региона заявил: для него важно быть на прямой связи с земляками.



"Никакие обстоятельства не способны разобщить людей, если есть доверие, уважение, желание помогать и поддерживать друг друга, делать нашу Самарскую область лучше! Мы умеем объединяться и на этой отечественной платформе, безусловно, создадим активное сообщество земляков - жителей Самарской области".



"Быть вместе сегодня особенно важно и значимо для каждого из нас и для нашей страны России", - добавил Дмитрий Азаров.

Фото: страница Дмитрия Азарова ВКонтакте