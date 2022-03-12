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Дмитрий Азаров: "Никакие обстоятельства не способны разобщить людей"

12 марта 2022 23:22
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Глава региона заявил: для него важно быть на прямой связи с земляками.

Дмитрий Азаров опубликовал пост в социальной сети ВКонтакте о переходе на эту отечественную платформу. Глава региона заверил, что смена формата общения не помешает прямому диалогу с жителями Самарской области, пишет sova.info.

Дмитрий Азаров покинул "Инстаграм" после того, как руководство Meta одобрило призывы к насилию в отношении россиян. Губернатор публикует посты в соцсети ВКонтакте и призывает земляков последовать своему примеру:

"Кто вместе со мной отказался от ставшего вдруг недружественным к нам, россиянам, "Инстаграма"? Приглашайте сюда (ВКонтакте) друзей, родных и знакомых. Несмотря на напряжённый рабочий график, 24/7 буду находить возможность для встреч и здесь. Я продолжу делиться новостями, отвечать на вопросы, принимать ваши сигналы, находить вместе с вами решения по самым разным жизненным ситуациям".

Глава региона заявил: для него важно быть на прямой связи с земляками.

"Никакие обстоятельства не способны разобщить людей, если есть доверие, уважение, желание помогать и поддерживать друг друга, делать нашу Самарскую область лучше! Мы умеем объединяться и на этой отечественной платформе, безусловно, создадим активное сообщество земляков - жителей Самарской области".

"Быть вместе сегодня особенно важно и значимо для каждого из нас и для нашей страны России", - добавил Дмитрий Азаров. 

 

 Фото: страница Дмитрия Азарова ВКонтакте

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