Дмитрий Азаров: «Финал всероссийской студвесны войдет в историю нашего региона и всего студенческого движения страны»

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Сегодня, 28 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке проведения финала XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Масштабное мероприятие с участием творческой молодежи со всей страны пройдет в Самаре с 14 по 19 мая 2022 года.

Российская студенческая весна – масштабный фестиваль творческой молодежи, который проводится с 1992 года. Сегодня это целая программа по поддержке и развитию студенческого движения, которая объединяет 80 региональных, 10 всероссийских и 4 международных мероприятий. Ежегодно в них участвует около 1,5 млн студентов, представляющих более 1200 образовательных организаций со всей страны. В 2019 году студвесна стала частью платформы «Россия — страна возможностей» и национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Родина всероссийской студенческой весны — Самарская область. Именно в нашем регионе в 1992 году было инициировано проведение всероссийского фестиваля, который объединил на одной площадке творческое студенчество страны. В 1993 году идея была поддержана союзом молодёжи России, региональными и городскими властями. На протяжении шести лет Самара была центром студенческого творчества, после чего фестиваль проводился в различных российских городах. В Самарскую область фестиваль возвращался в 2002 и 2014 годах (Самара и Тольятти). В прошлом году самарское студенчество обратилось к Дмитрию Азарову с предложением финал юбилейной всероссийской студвесны провести в нашем регионе. Глава региона инициативу поддержал и оказал необходимую помощь в том, чтобы заявка была подготовлена и получила дальнейшее одобрение на федеральном уровне.

— «Принимать финал юбилейной 30-й всероссийской студенческой весны — для нас не только очень почетно, но и ответственно. По моему поручению подготовка к мероприятию началась еще в мае — сразу после того, как было объявлено, что Самара будет проводить финал студвесны в 2022 году. Мы должны провести фестиваль на высочайшем уровне, потому что он войдет в историю нашего региона и всего российского студенческого движения. Фестиваль должен стать важным и увлекательным событием не только для участников, но и жителей Самарской области», — отметил Дмитрий Азаров.

Заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев сообщил, что в финале студвесны, как планируется, примут участие около 3,5 тысяч студентов в возрасте от 16 до 27 лет, ставших победителями региональных отборочных этапов, из более 80 регионов России. Конкурсная программа будет представлена в 11 направлениях: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика», «Видео», «Арт» и «Научный слэм». Каждое из них будет проходить на отдельной площадке – театры, учреждения культуры, концертно – развлекательные центры, выставочные зоны, набережная Волги. Также предусмотрены церемонии открытия и закрытия. Помимо конкурсной программы запланированы образовательные мероприятия, мастер — классы, панельные дискуссии, лекции, встречи с экспертами.

«Совместно с коллегами из федерального оргкомитета всероссийской студвесны мы ведем активную подготовительную работу. Уже составлен предварительный перечень площадок и открытых локаций для проведения фестиваля – всего их 15, плюс 1 резервная. С их собственниками и администрациями проведены предварительные переговоры. По некоторым позициям изучаем альтернативные варианты, чтобы была вариативность», — рассказал Сергей Бурцев.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что каждая площадка для проведения финала студвесны должна не только полностью соответствовать всем техническим требованиям, но и быть комфортной для участников.

«Надо в течение двух недель еще раз тщательно проанализировать каждую площадку на предмет технического соответствия, оценить внешнее и внутреннее состояние, прилегающую территорию, требуется ли дополнительно провести какие-либо работы. Поручаю администрации города взять на контроль задачу по благоустройству».

Отдельно участники совещания обсудили вопрос проведения фестиваля с учетом санитарно – эпидемиологической ситуации. Глава региона акцентировал внимание о необходимости выполнения всего комплекса противоэпидемических мероприятий, соблюдения всех требований Роспотребнадзора и решений Оперативного штаба Самарской области по противодействию COVID-19. Губернатор поручил министерству образования и науки региона совместно с компетентными службами взять вопрос на особый контроль, а также проработать варианты концепции организации фестиваля с учетом различного уровня допуска зрителей.

Напомним, что в этом году Самарскую область в финале фестиваля «Российская студенческая весна», проходившего в Нижнем Новгороде, представляли 73 человека. Это была самая многочисленная делегация от области за последние пять лет. Участники были заявлены во всех номинациях, а наш регион выиграл 12 наград – это рекорд с «домашней» студвесны 2014 года.

Организация в Самаре национального финала фестиваля «Российская студенческая весна» — часть Стратегии лидерства Самарской области в части поддержки молодежи. При содействии Главы региона в области активно развивается волонтёрство, студенческое творчество, движение КВН. Особое внимание уделяется талантливой молодёжи, учащимся вузов и ссузов. Молодым профессионалам самых востребованных профессий ежемесячно производятся доплаты. В этом году выпускники самарских школ, которые поступили в вузы и ссузы региона, могут получить выплату в размере 10 тыс рублей.